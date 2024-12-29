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Annihilator

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Любимый рифф лидера ANNIHILATOR



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Лидер ANNIHILATOR ответил на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, какой у него любимый рифф:

«Либо «King Of The Kill», либо «Set The World On Fire», потому что это две самые популярные песни, которые мы играем. Это забавно, потому что обе они — однострунные, однонотные риффы».



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29 дек 2024
WahrandPhain
King Of The Kill и альбом топовый, и я не понимаю почему все наяривают исключительно на Алису. Да, однострунные и однонотные, но зато там драйв и угар, в отличие от.

просмотров: 107

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