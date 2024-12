сегодня



Любимый рифф лидера ANNIHILATOR



Лидер ANNIHILATOR ответил на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, какой у него любимый рифф:



«Либо «King Of The Kill», либо «Set The World On Fire», потому что это две самые популярные песни, которые мы играем. Это забавно, потому что обе они — однострунные, однонотные риффы».





