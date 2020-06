сегодня



Обучающее видео от FIREWIND



Лидер FIREWIND Gus G опубликовал обучающее видео к песням из нового альбома группы.



Трек-лист:



01. Welcome To The Empire

02. Devour

03. Rising Fire

04. Break Away

05. Orbitual Sunrise

06. Longing To Know You

07. Perfect Stranger

08. Overdrive

09. All My Life

10. Space Cowboy

11. Kill The Pain







