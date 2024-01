сегодня



Новое видео FIREWIND



"Fallen Angel", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stand United, выходящего первого марта на AFM Records:



01 Salvation Day

02 Stand United

03 Destiny is Calling

04 The Power Lies Within

05 Come Undone

06 Fallen Angel

07 Chains

08 Land of Chaos

09 Talking in Your Sleep

10 Days of Grace







просмотров: 217