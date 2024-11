сегодня



FIREWIND переиздали второй альбом



FIREWIND выпустили переиздание давно отсутствующего в продаже второго альбома Burning Earth, в оригинале выпущенного в 2003 году:



"Steal Them Blind"

"I Am The Anger"

"Immortal Lives Young"

"Burning Earth"

"The Fire And The Fury"

"You Have Survived"

"Brother's Keeper"

"Waiting Still"

"The Longest Day"











