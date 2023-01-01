Новое видео FIREWIND

"Salvation Day", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stand United", выходящего первого марта на AFM Records:
01. Salvation Day
02. Stand United
03. Destiny Is Calling
04. The Power Lies Within
05. Come Undone
06. Fallen Angel
07. Chains
08. Land Of Chaos
09. Talking In Your Sleep
10. Days Of Grace
"Я бы не назвал Stand United классическим концептуальным альбомом, но его название отражает основные темы песен, — объясняет Gus G., который в этот раз намного активнее участвовал в подготовке непосредственно текстов. - Похоже, наш мир все больше и больше выходит из равновесия из-за экологических катастроф, пандемии и конфликтов, которые сейчас бушуют по всему миру. В такие времена для человечества как никогда важно держаться вместе, а не сражаться друг с другом. Вот в чем суть Stand United!"
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