Новое видео FIREWIND



"Salvation Day", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stand United", выходящего первого марта на AFM Records:



01. Salvation Day

02. Stand United

03. Destiny Is Calling

04. The Power Lies Within

05. Come Undone

06. Fallen Angel

07. Chains

08. Land Of Chaos

09. Talking In Your Sleep

10. Days Of Grace



"Я бы не назвал Stand United классическим концептуальным альбомом, но его название отражает основные темы песен, — объясняет Gus G., который в этот раз намного активнее участвовал в подготовке непосредственно текстов. - Похоже, наш мир все больше и больше выходит из равновесия из-за экологических катастроф, пандемии и конфликтов, которые сейчас бушуют по всему миру. В такие времена для человечества как никогда важно держаться вместе, а не сражаться друг с другом. Вот в чем суть Stand United!"







