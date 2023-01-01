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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 15
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Firewind

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13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

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11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND
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Новое видео FIREWIND



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"Salvation Day", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stand United", выходящего первого марта на AFM Records:

01. Salvation Day
02. Stand United
03. Destiny Is Calling
04. The Power Lies Within
05. Come Undone
06. Fallen Angel
07. Chains
08. Land Of Chaos
09. Talking In Your Sleep
10. Days Of Grace

"Я бы не назвал Stand United классическим концептуальным альбомом, но его название отражает основные темы песен, — объясняет Gus G., который в этот раз намного активнее участвовал в подготовке непосредственно текстов. - Похоже, наш мир все больше и больше выходит из равновесия из-за экологических катастроф, пандемии и конфликтов, которые сейчас бушуют по всему миру. В такие времена для человечества как никогда важно держаться вместе, а не сражаться друг с другом. Вот в чем суть Stand United!"




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