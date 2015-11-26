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все новости группы
Firewind
Греция
Heavy Metal
Power Metal
http://www.firewind.gr
Myspace:
http://www.myspace.com/firewind
Facebook:
https://www.facebook.com/firewindofficial/
12 мар 2021
:
Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas
15 янв 2021
:
Новое видео FIREWIND
11 ноя 2020
:
Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания
23 июл 2020
:
FIREWIND исполнили новую песню вживую
16 июн 2020
:
Обучающее видео от FIREWIND
29 май 2020
:
Видео с текстом от FIREWIND
11 май 2020
:
EPK от FIREWIND
1 май 2020
:
Новое видео FIREWIND
11 апр 2020
:
Обучающее видео от FIREWIND
22 мар 2020
:
Новое видео FIREWIND
10 мар 2020
:
FIREWIND сменили вокалиста
29 янв 2020
:
FIREWIND в студии
19 май 2019
:
FIREWIND отправятся в студию летом
14 авг 2018
:
Рассказ о выступлении FIREWIND
11 янв 2018
:
Новое видео FIREWIND
13 апр 2017
:
Новое видео FIREWIND
4 мар 2017
:
Видео с выступления FIREWIND
2 фев 2017
:
Успехи в чартах FIREWIND
14 янв 2017
:
Видео с текстом от FIREWIND
16 дек 2016
:
Новое видео FIREWIND
7 дек 2016
:
EPK от FIREWIND
26 ноя 2016
:
Новая песня FIREWIND
18 ноя 2016
:
Новый альбом FIREWIND выйдет зимой
17 июн 2016
:
FIREWIND приступили к записи альбома
13 фев 2016
:
FIREWIND представили новый состав на концерте
20 ноя 2015
:
Винил FIREWIND выйдет в январе
31 окт 2014
:
FIREWIND пока не нашли вокалиста
24 сен 2014
:
Бывший гитарист OBSCURA и вокалист FIREWIND в новой команде
10 дек 2013
:
Рассказ об австралийском туре FIREWIND
28 ноя 2013
:
Лидер FIREWIND планирует выпуск сольного альбома
1 ноя 2013
:
Видео с выступления FIREWIND
10 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления FIREWIND
1 июл 2013
:
Видео с выступления FIREWIND
19 июн 2013
:
Концертная песня FIREWIND
8 июн 2013
:
Видео с выступления FIREWIND
5 июн 2013
:
Концертная песня FIREWIND
31 май 2013
:
Трейлер концертного релиза FIREWIND
2 май 2013
:
Обложка и трек-лист концертного альбома FIREWIND
22 апр 2013
:
APOLLO PAPATHANASIO о своём уходе из FIREWIND
16 апр 2013
:
Название концертного альбома FIREWIND
9 мар 2013
:
Акустика от FIREWIND
7 фев 2013
:
Видео с выступления FIREWIND
4 фев 2013
:
Видео с выступления FIREWIND
16 янв 2013
:
FIREWIND расстались с вокалистом
8 янв 2013
:
Концертный релиз FIREWIND выйдет до лета
17 дек 2012
:
Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS присоединилась на сцене к FIREWIND
28 ноя 2012
:
Гитарист FIREWIND/ OZZY OSBOURNE работает над сольным альбомом
30 сен 2012
:
Видео с выступления FIREWIND
19 сен 2012
:
Вокалистка LEAVES' EYES присоединилась на сцене к FIREWIND
5 сен 2012
:
Новое видео FIREWIND
20 июл 2012
:
Сингл FIREWIND стал золотым
28 июн 2012
:
"Гитарное прохождение" 'Few Against Many' FIREWIND
19 май 2012
:
Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания
17 май 2012
:
EPK от FIREWIND
10 май 2012
:
Новая песня FIREWIND
2 май 2012
:
Новое видео FIREWIND
12 апр 2012
:
Трек-лист нового альбома FIREWIND
12 апр 2012
:
FIREWIND выпустят сингл
11 апр 2012
:
Трейлер нового альбома FIREWIND
8 мар 2012
:
Вышло переиздание 'Burning Earth' FIREWIND
8 мар 2012
:
Обложка нового альбома FIREWIND
24 фев 2012
:
Новый альбом FIREWIND выйдет в мае
16 янв 2012
:
FIREWIND сыграли две новые песни
13 янв 2012
:
Переиздание FIREWIND выйдет в феврале
13 янв 2012
:
FIREWIND продлили сделку с CENTURY MEDIA
30 дек 2011
:
FIREWIND опубликовали поздравительное видео
20 дек 2011
:
Видео с выступелния FIREWIND
30 ноя 2011
:
FIREWIND готовятся к студийной работе
25 окт 2011
:
Видео полного концерта FIREWIND
16 сен 2011
:
FIREWIND с MATS'ом LEVÉN'ом
2 сен 2011
:
Вокалист FIREWIND выбыл из европейского тура
15 мар 2011
:
Новое видео FIREWIND
2 мар 2011
:
Сингл FIREWIND выйдет в марте
12 фев 2011
:
Гитарист FIREWIND о Гэри Муре
5 ноя 2010
:
Видео с выступления FIREWIND
22 окт 2010
:
Детали лимитированного издания FIREWIND
15 окт 2010
:
Фрагмент с нового обучающего DVD гитариста FIREWIND
12 окт 2010
:
Альбом FIREWIND выйдет с кавером на Judas Priest
10 окт 2010
:
Новая песня FIREWIND
19 сен 2010
:
Новое видео FIREWIND
4 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома FIREWIND
18 авг 2010
:
FIREWIND выпустили сингл
7 авг 2010
:
Новый альбом FIREWIND выйдет в октябре
27 май 2010
:
Название нового альбома FIREWIND
13 янв 2010
:
FIREWIND расстались с ударником
22 июл 2009
:
FIREWIND работают над новым материалом
31 окт 2008
:
FIREWIND выпускают первый концертный DVD
5 сен 2008
:
Новое видео от FIREWIND
29 май 2008
:
Подробности японского издания нового альбома FIREWIND
3 мар 2008
:
FIREWIND выпустили новый сингл
20 ноя 2007
:
FIREWIND раскрыли трек-лист нового альбома
21 сен 2007
:
Переиздание дебютного альбома FIREWIND
12 июл 2007
:
FIREWIND: видео на 'Breaking The Silence' уже Online
14 июн 2007
:
FIREWIND выпускают сингл 'Breaking The Silence'
14 июл 2006
:
Японское издание нового альбома FIREWIND выйдет с бонус-треками
7 июн 2006
:
FIREWIND сняли видеоклип на "Falling To Pieces"
2 май 2006
:
FIREWIND: подробности нового альбома
17 фев 2006
:
FIREWIND записывают новый альбом
18 ноя 2005
:
У FIREWIND новый вокалист и барабанщик
31 окт 2005
:
У FIREWIND "неподражаемый" новый вокалист
12 мар 2021
Вокалист
FIREWIND
/ AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas
Вокалист FIREWIND / AVANTASIA HERBIE LANGHANS принял участие в записи новой композиции Adrian'a Benegas'a "Orphan of Life”, продюсером которого был Sascha Paeth (Avantasia, Kamelot, Epica).
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LU777
12 мар 2021, 23:12
Продюссер никакой....
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).