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Firewind

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12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом

14 авг 2018 : 		 Рассказ о выступлении FIREWIND

11 янв 2018 : 		 Новое видео FIREWIND

13 апр 2017 : 		 Новое видео FIREWIND

4 мар 2017 : 		 Видео с выступления FIREWIND

2 фев 2017 : 		 Успехи в чартах FIREWIND

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

16 дек 2016 : 		 Новое видео FIREWIND

7 дек 2016 : 		 EPK от FIREWIND

26 ноя 2016 : 		 Новая песня FIREWIND

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет зимой

17 июн 2016 : 		 FIREWIND приступили к записи альбома

13 фев 2016 : 		 FIREWIND представили новый состав на концерте

20 ноя 2015 : 		 Винил FIREWIND выйдет в январе
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|||| 12 мар 2021

Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas



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Вокалист FIREWIND / AVANTASIA HERBIE LANGHANS принял участие в записи новой композиции Adrian'a Benegas'a "Orphan of Life”, продюсером которого был Sascha Paeth (Avantasia, Kamelot, Epica).

FIREWIND / AVANTASIA Vocalist HERBIE LANGHANS Guests On Keyboardist / Producer ADRIAN BENEGAS' Single "Orphan Of Life"; Official Lyric Video Available



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


12 мар 2021, 23:12		Продюссер никакой....


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