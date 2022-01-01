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*Умер Дэн Маккаферти 43
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
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Firewind

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9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом

14 авг 2018 : 		 Рассказ о выступлении FIREWIND

11 янв 2018 : 		 Новое видео FIREWIND

13 апр 2017 : 		 Новое видео FIREWIND

4 мар 2017 : 		 Видео с выступления FIREWIND

2 фев 2017 : 		 Успехи в чартах FIREWIND

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

16 дек 2016 : 		 Новое видео FIREWIND

7 дек 2016 : 		 EPK от FIREWIND
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Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году



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Gus G. опубликовал следующее сообщение:

«FIREWIND возвращаются в следующем году, и мы работаем над музыкой. Мы работаем над новыми песнями. В 2023 году выйдет новый альбом. Мы сочиняем новые песни прямо сейчас. Мы находимся в режиме препродакшна и сочинения песен. И новый материал просто убойный, он отлично ложится на слух. Мы начнём год с масштабного тура по Европе и Великобритании. Мы дадим 42 концерта по всей Европе и Великобритании. Мы будем специальными гостями BEAST IN BLACK. Это потрясающая группа. Они сейчас на подъёме. И они берут нас с собой в тур... Это будет потрясающее шоу... Так что мы начинаем год с масштабного тура. За ним последует новая музыка. И мы собираемся добраться до остальных частей света в течение года».




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