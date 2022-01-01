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Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году



Gus G. опубликовал следующее сообщение:



«FIREWIND возвращаются в следующем году, и мы работаем над музыкой. Мы работаем над новыми песнями. В 2023 году выйдет новый альбом. Мы сочиняем новые песни прямо сейчас. Мы находимся в режиме препродакшна и сочинения песен. И новый материал просто убойный, он отлично ложится на слух. Мы начнём год с масштабного тура по Европе и Великобритании. Мы дадим 42 концерта по всей Европе и Великобритании. Мы будем специальными гостями BEAST IN BLACK. Это потрясающая группа. Они сейчас на подъёме. И они берут нас с собой в тур... Это будет потрясающее шоу... Так что мы начинаем год с масштабного тура. За ним последует новая музыка. И мы собираемся добраться до остальных частей света в течение года».







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