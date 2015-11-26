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Firewind

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15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом

14 авг 2018 : 		 Рассказ о выступлении FIREWIND

11 янв 2018 : 		 Новое видео FIREWIND

13 апр 2017 : 		 Новое видео FIREWIND

4 мар 2017 : 		 Видео с выступления FIREWIND

2 фев 2017 : 		 Успехи в чартах FIREWIND

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

16 дек 2016 : 		 Новое видео FIREWIND

7 дек 2016 : 		 EPK от FIREWIND

26 ноя 2016 : 		 Новая песня FIREWIND

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет зимой

17 июн 2016 : 		 FIREWIND приступили к записи альбома

13 фев 2016 : 		 FIREWIND представили новый состав на концерте

20 ноя 2015 : 		 Винил FIREWIND выйдет в январе

31 окт 2014 : 		 FIREWIND пока не нашли вокалиста
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Новое видео FIREWIND



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"Devour", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Firewind", выпущенного в мае 2020 года.

Трек-лист:

01. Welcome To The Empire
02. Devour
03. Rising Fire
04. Break Away
05. Orbitual Sunrise
06. Longing To Know You
07. Perfect Stranger
08. Overdrive
09. All My Life
10. Space Cowboy
11. Kill The Pain

FIREWIND Releases Music Video For





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


15 янв 2021, 09:13		Немного жаль Гаса, что с таким потенциалом ему приходится записывать всякое проходное дерьмо сидя в бараньем загоне у себя в Греции. Лучше уж ничего не сочинять и быть любовником, например Мастейна. Это типичная судьба талантливого гастарбайтера.


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