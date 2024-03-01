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Firewind

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1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

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15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

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31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую
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|||| 1 мар 2024

Новое видео FIREWIND



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"Stand United", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома альбома, выпущенного 1 марта.

Трек-лист:

01 Salvation Day
02 Stand United
03 Destiny is Calling
04 The Power Lies Within
05 Come Undone
06 Fallen Angel
07 Chains
08 Land of Chaos
09 Talking in Your Sleep
10 Days of Grace

FIREWIND Release Stand United Album; Title Track Music Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 мар 2024
L
LU---
бля......что тут сказать-про Звук всё понятно,но.....
человек столько время на гитаре играет,то се
А риффов Нет
А соло где? .....наборы кусочков из пассажей отъигранных за 30 лет....скучно

Вживую неплохо играет чувак...удалось посмотреть

просмотров: 163

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