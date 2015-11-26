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GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND



GUS G. опубликовал видео на «потерянный» трек FIREWIND:



«Эту композицию мы планировали сделать на альбоме "Premonition". Это кавер-версия классического трека 60-х годов Manolis Hiotis. Мы его записали, но не получили прав на использование. Однако мы несколько раз играли его на концертах, а теперь я решил сыграть его вживую для видео. Наслаждайтесь!»

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