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Firewind

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21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

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22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

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15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

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8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

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18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

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16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

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22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND
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Новый альбом FIREWIND готов



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Лидер FIREWIND Gus G. в недавнем интервью Laughingmonkeymusic на вопрос о новом материале ответил следующее:

«На самом деле, новый альбом уже готов. Мы его свели, сделали мастеринг, отправили. Сейчас мы только выбираем синглы и занимаемся оформлением. Я полагаю, что где-то к концу сентября у нас должно быть все готово».

Относительно даты выхода он сказал:

«Думаю что в начале 24 года. Пока ничего точно не решено, но предварительные планы выпустить все в начале года. Но конкретной даты пока нет».




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