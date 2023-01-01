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Новый альбом FIREWIND готов



Лидер FIREWIND Gus G. в недавнем интервью Laughingmonkeymusic на вопрос о новом материале ответил следующее:



«На самом деле, новый альбом уже готов. Мы его свели, сделали мастеринг, отправили. Сейчас мы только выбираем синглы и занимаемся оформлением. Я полагаю, что где-то к концу сентября у нас должно быть все готово».



Относительно даты выхода он сказал:



«Думаю что в начале 24 года. Пока ничего точно не решено, но предварительные планы выпустить все в начале года. Но конкретной даты пока нет».







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