Новый альбом FIREWIND готов

Лидер FIREWIND Gus G. в недавнем интервью Laughingmonkeymusic на вопрос о новом материале ответил следующее:
«На самом деле, новый альбом уже готов. Мы его свели, сделали мастеринг, отправили. Сейчас мы только выбираем синглы и занимаемся оформлением. Я полагаю, что где-то к концу сентября у нас должно быть все готово».
Относительно даты выхода он сказал:
«Думаю что в начале 24 года. Пока ничего точно не решено, но предварительные планы выпустить все в начале года. Но конкретной даты пока нет».
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