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*Новое видео DOKKEN 36
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
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Firewind

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15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста
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Концертное видео FIREWIND



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"Mercenary Man (20th Anniversary Show - 2022)", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент с будущего концертного альбома "Still Raging", который выходит 1 сентября на BluRay и двойном CD. Коллектив возглавляет греческий гитарист Gus G., получивший всемирную известность благодаря работе с Ozzy Osbourne'ом. Последние годы в группе поёт вокалист Herbie Langhans (Avantasia, ex-Voodoo Circle, ex-Sinbreed).




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