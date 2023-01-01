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Концертное видео FIREWIND



"Mercenary Man (20th Anniversary Show - 2022)", новое видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент с будущего концертного альбома "Still Raging", который выходит 1 сентября на BluRay и двойном CD. Коллектив возглавляет греческий гитарист Gus G., получивший всемирную известность благодаря работе с Ozzy Osbourne'ом. Последние годы в группе поёт вокалист Herbie Langhans (Avantasia, ex-Voodoo Circle, ex-Sinbreed).







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