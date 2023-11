сегодня



Видео с текстом FIREWIND



"Come Undone", новое видео с текстом группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома Stand United", который должен быть выпущен 1 марта 2024 года на AFM Records.



Коллектив возглавляет греческий гитарист Gus G., получивший всемирную известность благодаря работе с Ozzy Osbourne. Последние годы в группе поет Herbie Langhans (Avantasia, ex-Voodoo Circle, ex-Sinbreed). Альбом спродюсировал Dennis Ward. Автор обложки - Costin Chioreanu (Grave, Mayhem и др.).



Помимо собственного материала диск будет содержать металлическое "прочтение" мега-хита классики поп-рока 80-х ‘Talking in Your Sleep’ от The Romantics.



Трек-лист:

01 Salvation Day

02 Stand United

03 Destiny is Calling

04 The Power Lies Within

05 Come Undone

06 Fallen Angel

07 Chains

08 Land of Chaos

09 Talking in Your Sleep

10 Days of Grace http://www.firewind.gr







+1 -0



просмотров: 194