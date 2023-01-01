Видео с текстом FIREWIND

"Come Undone", новое видео с текстом группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома Stand United", который должен быть выпущен 1 марта 2024 года на AFM Records.
Коллектив возглавляет греческий гитарист Gus G., получивший всемирную известность благодаря работе с Ozzy Osbourne. Последние годы в группе поет Herbie Langhans (Avantasia, ex-Voodoo Circle, ex-Sinbreed). Альбом спродюсировал Dennis Ward. Автор обложки - Costin Chioreanu (Grave, Mayhem и др.).
Помимо собственного материала диск будет содержать металлическое "прочтение" мега-хита классики поп-рока 80-х ‘Talking in Your Sleep’ от The Romantics.
Трек-лист:
01 Salvation Day
02 Stand United
03 Destiny is Calling
04 The Power Lies Within
05 Come Undone
06 Fallen Angel
07 Chains
08 Land of Chaos
09 Talking in Your Sleep
10 Days of Grace
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