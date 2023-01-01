16 апр 2023



Лидер FIREWIND хочет успеть до лета



Gus G. в рамках недавней беседы с TotalRock рассказал о том, как идёт работа над новым материалом FIREWIND:



«Он всё ещё в работе. Мы записали барабаны перед отъездом в тур [по Европе с BEAST IN BLACK] в начале января. И сейчас у меня есть примерно месяц отдыха, прежде чем я отправлюсь в другой тур, который будет проходить с моей сольной группой. Но у меня есть месяц, чтобы закончить все партии гитар. Так что по сути на этой неделе у меня будет отпуск, а на следующей я начну работу над гитарными партиями. Я надеюсь закончить все к концу весны, прямо перед летом, и выпустить ещё несколько синглов».







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