Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 33
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 12
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 9
*Видео полного выступления PANTERA 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 33
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
[= ||| все новости группы



*

Firewind

*



31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом

14 авг 2018 : 		 Рассказ о выступлении FIREWIND

11 янв 2018 : 		 Новое видео FIREWIND

13 апр 2017 : 		 Новое видео FIREWIND

4 мар 2017 : 		 Видео с выступления FIREWIND

2 фев 2017 : 		 Успехи в чартах FIREWIND

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео FIREWIND



zoom
FIREWIND опубликовали концертное видео на “Head Up High”, снятое в рамках юбилейного шоу по случаю 20-летия группы первого октября.

Watch FIREWIND Perform "Head Up High" At 20th Anniversary Show In Greece




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 229

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом