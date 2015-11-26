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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 135
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
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Firewind

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4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом

14 авг 2018 : 		 Рассказ о выступлении FIREWIND

11 янв 2018 : 		 Новое видео FIREWIND

13 апр 2017 : 		 Новое видео FIREWIND

4 мар 2017 : 		 Видео с выступления FIREWIND

2 фев 2017 : 		 Успехи в чартах FIREWIND

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

16 дек 2016 : 		 Новое видео FIREWIND

7 дек 2016 : 		 EPK от FIREWIND

26 ноя 2016 : 		 Новая песня FIREWIND
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|||| 4 янв 2022

Видео с выступления FIREWIND



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Видео с выступления FIREWIND, которое состоялось в рамках UrRock Festival, Sarnen, Switzerland, доступно для просмотра ниже.

FIREWIND Perform With New Singer HERBIE LANGHANS For The First Time; Video From Switzerland's UrRock Festival Streaming В 



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