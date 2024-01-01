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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 43
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
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Firewind

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13 сен 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

27 май 2024 : 		 FIREWIND в Японии

3 мар 2024 : 		 Вскрытие FIREWIND

1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas
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Новое видео FIREWIND



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Talking in Your Sleep, новое видео FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Stand United ".




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