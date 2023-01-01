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У FIREWIND уже готов альбом



Лидер FIREWIND Gus G. в рамках недавней беседы сказал, что группа уже обладает материалом для нового альбома:



«На самом деле мы только что подготовили к записи новый альбом. Мы только записали барабаны. Я ещё не приступил к гитарам, но барабаны уже готовы».



На вопрос о возможной дате выхода нового альбома FIREWIND он ответил:



«Пока не знаю, потому что сейчас... Дело в том, что я разговаривал с нашим звукозаписывающим лейблом AFM Records, точнее с его владельцем. Мы встретились на Рождество и поговорили об этом. И теперь, похоже, у нас новый подход — мы будем выпускать только синглы. Они затронули интересную тему, потому что они собираются продолжать выпускать синглы, а потом в конце концов эти синглы станут частью альбома. Я к тому, что мы всё ещё работали над альбомом — мы делали это по старинке. Я уже написал песни; я написал 10 песен. Но они сказали: "Мы просто будем выпускать синглы по мере поступления и посмотрим, насколько они раскрутятся, попадут ли в плейлист". Потому что плейлисты Spotify — это как новое радио; сейчас это новая среда. И это то, что приносит деньги лейблам и артистам, я предполагаю. Вы получаете "Х" миллионов потоков, и тогда это доход, который продолжает работать. И ты переходишь к следующей песне, а затем, в конце концов, ты берёшь эти пять или шесть синглов за определённый период в течение года и объединяешь их с ещё четырьмя или пятью песнями.



Я знаю, что сейчас это звучит очень скучно — совсем не артистично — но именно так думают лейблы в наши дни».







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