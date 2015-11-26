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Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания



FIREWIND опубликовали для прослушивания альбом "Firewind", выпущенный в этом году:



"Welcome To The Empire"

"Devour"

"Rising Fire"

"Break Away"

"Orbitual Sunrise"

"Longing To Know You"

"Perfect Stranger"

"Overdrive"

"All My Life"

"Space Cowboy"

"Kill The Pain"







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