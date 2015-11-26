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Firewind

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11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом

14 авг 2018 : 		 Рассказ о выступлении FIREWIND

11 янв 2018 : 		 Новое видео FIREWIND

13 апр 2017 : 		 Новое видео FIREWIND

4 мар 2017 : 		 Видео с выступления FIREWIND

2 фев 2017 : 		 Успехи в чартах FIREWIND

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

16 дек 2016 : 		 Новое видео FIREWIND

7 дек 2016 : 		 EPK от FIREWIND

26 ноя 2016 : 		 Новая песня FIREWIND

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет зимой

17 июн 2016 : 		 FIREWIND приступили к записи альбома

13 фев 2016 : 		 FIREWIND представили новый состав на концерте

20 ноя 2015 : 		 Винил FIREWIND выйдет в январе

31 окт 2014 : 		 FIREWIND пока не нашли вокалиста

24 сен 2014 : 		 Бывший гитарист OBSCURA и вокалист FIREWIND в новой команде
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Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания



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FIREWIND опубликовали для прослушивания альбом "Firewind", выпущенный в этом году:

"Welcome To The Empire"
"Devour"
"Rising Fire"
"Break Away"
"Orbitual Sunrise"
"Longing To Know You"
"Perfect Stranger"
"Overdrive"
"All My Life"
"Space Cowboy"
"Kill The Pain"




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