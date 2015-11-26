18 ноя 2021



FIREWIND — о первом за два года концерте



FIREWIND опубликовали видео, рассказывающее о том, как прошёл для них первый за два года концерт, состоявшийся в рамках UrRock Musik Festival в Швейцарии.

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