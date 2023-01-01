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Firewind

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4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

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11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

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11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND
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Концертное видео FIREWIND



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'Ode To Leonidas', новое концертное видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент из альбома "Still Raging", выпущенного 1 сентября на BluRay и двойном CD:

CD1:


“Welcome To The Empire”
“I Am The Anger”
“Head Up High”
“Devour”
“Destination Forever”
“Orbitual Sunrise”
“World On Fire”
Drum Solo
“The Fire & The Fury”
“Ode To Leonidas”


CD2:


“Overdrive”
“Mercenary Man”
“Lady Of 1000 Sorrows”
“Break Away”
“Between Heaven And Hell”
“Rising Fire”
“Maniac”
“Hands Of Time”
“Few Against Many”
“Falling To Pieces”

FIREWIND Celebrate Release Of Still Raging Live Album / Blu-Ray With New Video For "Ode To Leonidas"




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