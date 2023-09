Концертное видео FIREWIND

сегодня



'Ode To Leonidas', новое концертное видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент из альбома "Still Raging", выпущенного 1 сентября на BluRay и двойном CD:



CD1:





“Welcome To The Empire”

“I Am The Anger”

“Head Up High”

“Devour”

“Destination Forever”

“Orbitual Sunrise”

“World On Fire”

Drum Solo

“The Fire & The Fury”

“Ode To Leonidas”





CD2:





“Overdrive”

“Mercenary Man”

“Lady Of 1000 Sorrows”

“Break Away”

“Between Heaven And Hell”

“Rising Fire”

“Maniac”

“Hands Of Time”

“Few Against Many”

“Falling To Pieces”







