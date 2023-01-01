1 июл 2023



Концертное видео FIREWIND



"Orbitual Sunrise", новое концертное видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового релиза "Still Raging", выход которого намечен на первое сентября на BluRay и двойном CD на AFM Records.



"Трудно поверить, что такая группа, как Firewind, существует уже два десятилетия, — комментирует ее мастермайнд, гитарист Gus G. - В 2022 году мы планировали просто выпустить переиздание нашего дебютного альбома, но, когда пандемия постепенно начала сходить на нет, нам посчастливилось возобновить концертную деятельность в Америке и Европе. Осенью 2022 года мы отыграли два хэдлайновых шоу у себя на родине, в Греции, в рамках празднования нашего 20-летия".



"Перед концертами в Греции ко мне обратились мои друзья из съемочной группы OTSE по поводу съемок концерта в нашем родном городе Салоники. В каком-то смысле звезды сошлись, так как мы вернулись в то же место (театр Principal Club) с той же самой съемочной бригадой, которая сняла наш DVD еще в 2008 году. Имея такие возможности, вместе с с AFM Records мы решили сделать специальный пакет BluRay + 2CD, чтобы наши любимые преданные поклонники могли смотреть наше шоу, не выходя из дома. Спасибо вам за вашу поддержку, благодаря которым Firewind "бушует уже 20 лет!



Пока мы усердно работаем над новым материалом, и надеемся, что этот юбилейный концертный релиз поможет вам скоротать время, пока не появятся наши новые метал-гимны!"







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