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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Firewind

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16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

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8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

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31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

24 мар 2021 : 		 GUS G. представил «потерянный» трек FIREWIND

12 мар 2021 : 		 Вокалист FIREWIND / AVANTASIA в новом треке Adrian Benegas

15 янв 2021 : 		 Новое видео FIREWIND

11 ноя 2020 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

23 июл 2020 : 		 FIREWIND исполнили новую песню вживую

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

29 май 2020 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

11 май 2020 : 		 EPK от FIREWIND

1 май 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

11 апр 2020 : 		 Обучающее видео от FIREWIND

22 мар 2020 : 		 Новое видео FIREWIND

10 мар 2020 : 		 FIREWIND сменили вокалиста

29 янв 2020 : 		 FIREWIND в студии

19 май 2019 : 		 FIREWIND отправятся в студию летом
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|||| 1 июл 2023

Концертное видео FIREWIND



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"Orbitual Sunrise", новое концертное видео группы FIREWIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового релиза "Still Raging", выход которого намечен на первое сентября на BluRay и двойном CD на AFM Records.

"Трудно поверить, что такая группа, как Firewind, существует уже два десятилетия, — комментирует ее мастермайнд, гитарист Gus G. - В 2022 году мы планировали просто выпустить переиздание нашего дебютного альбома, но, когда пандемия постепенно начала сходить на нет, нам посчастливилось возобновить концертную деятельность в Америке и Европе. Осенью 2022 года мы отыграли два хэдлайновых шоу у себя на родине, в Греции, в рамках празднования нашего 20-летия".

"Перед концертами в Греции ко мне обратились мои друзья из съемочной группы OTSE по поводу съемок концерта в нашем родном городе Салоники. В каком-то смысле звезды сошлись, так как мы вернулись в то же место (театр Principal Club) с той же самой съемочной бригадой, которая сняла наш DVD еще в 2008 году. Имея такие возможности, вместе с с AFM Records мы решили сделать специальный пакет BluRay + 2CD, чтобы наши любимые преданные поклонники могли смотреть наше шоу, не выходя из дома. Спасибо вам за вашу поддержку, благодаря которым Firewind "бушует уже 20 лет!

Пока мы усердно работаем над новым материалом, и надеемся, что этот юбилейный концертный релиз поможет вам скоротать время, пока не появятся наши новые метал-гимны!"




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