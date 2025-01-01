Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
*CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO» 10
*Гитарист HAMMERFALL: «Ну и зачем нам Евровидение?» 5
*JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную ра... 5
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
[= ||| все новости группы



*

Bruce Kulick

*



8 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK думает о книге

24 дек 2024 : 		 Рождественский трек от BRUCE KULICK и LISA LANE KULICK

29 ноя 2024 : 		 Станут ли успешными KISS-аватары? Отвечает BRUCE KULICK

20 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз

7 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK не понимает

4 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о фанере KISS

19 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK дал джазу

4 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK намерен выпустить мемуары

25 дек 2023 : 		 BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками

16 ноя 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Smashes, Thrashes & Hits

16 окт 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK BAND

24 сен 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Psycho Circus

22 авг 2023 : 		 BRUCE KULICK сыграет "Alive III", ACE FREHLEY будет с ним

21 май 2023 : 		 BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III

8 май 2023 : 		 GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER

20 дек 2022 : 		 Рождественский трек от BRUCE & LISA KULICK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

30 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей альбома KISS

5 авг 2022 : 		 PETER CRISS и BRUCE KULICK выступили вместе

15 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 июн 2022 : 		 BRUCE & LISA LANE KULICK исполняют KISS

7 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK целиком исполняет "Revenge"

1 июн 2022 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к BRUCE KULICK

29 апр 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

17 мар 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

21 фев 2022 : 		 BRUCE KULICK посвятил песню бывшему барабанщику KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE KULICK думает о книге



zoom
В недавнем интервью BRUCE KULICK сообщил, что планирует в этом году засесть за автобиографию:

«Я собрал много материалов из моей эпохи KISS. Когда я впервые начал писать книгу с одним парнем из индустрии в 99-м году, было взято много интервью, и я смог оцифровать все эти записи, потому что это очень важно, чтобы оживить мои воспоминания и прочее. У меня есть заметки по темам.

Это, конечно, будет очень подробный рассказ о моей жизни как музыканта, и, конечно же, значительная часть будет посвящена моим годам в KISS, потому что я знаю, что фанаты захотят узнать мои мысли о том, что я чувствовал и что я делал. Это, конечно, не будет какой-нибудь грязной книжонкой. Это не про меня. Но у меня есть много историй, которые я никогда не обсуждал публично, и я думаю, что людям будет очень интересно прочитать о них и интересно их узнать.

Во многом это был очень интересный путь, и было много случаев, когда ты сваливался в пропасть, но тебе приходилось вытаскивать себя — все в таком духе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 55

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом