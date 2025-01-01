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BRUCE KULICK думает о книге



В недавнем интервью BRUCE KULICK сообщил, что планирует в этом году засесть за автобиографию:



«Я собрал много материалов из моей эпохи KISS. Когда я впервые начал писать книгу с одним парнем из индустрии в 99-м году, было взято много интервью, и я смог оцифровать все эти записи, потому что это очень важно, чтобы оживить мои воспоминания и прочее. У меня есть заметки по темам.



Это, конечно, будет очень подробный рассказ о моей жизни как музыканта, и, конечно же, значительная часть будет посвящена моим годам в KISS, потому что я знаю, что фанаты захотят узнать мои мысли о том, что я чувствовал и что я делал. Это, конечно, не будет какой-нибудь грязной книжонкой. Это не про меня. Но у меня есть много историй, которые я никогда не обсуждал публично, и я думаю, что людям будет очень интересно прочитать о них и интересно их узнать.



Во многом это был очень интересный путь, и было много случаев, когда ты сваливался в пропасть, но тебе приходилось вытаскивать себя — все в таком духе».







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