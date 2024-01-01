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BRUCE KULICK о фанере KISS



BRUCE KULICK прокомментировал слухи о том, что KISS используют на концерте ранее записанные треки:



«Я не изучал вопрос, но я знаю, что были люди, которые предоставляли видеодоказательства, и я знаю, что есть много видео, на которых видно, что происходило с бэк-треками. Я знаю, что в какой-то момент [менеджер KISS] Doc McGee наконец рассказал, что именно это и происходило. И я всегда чувствовал, что, честно говоря, KISS — это нечто большее, и они хотели устроить это шоу, невзирая ни на что. И не мне судить об этом. Всё, что я знаю, — это то, что они сделали многих людей счастливыми. Я предпочитаю, когда люди — например, я знаю, что Jon Bon Jovi не хочет выступать, если он не может петь. Но я не могу винить Paul'a за то, что он вышел на сцену и устроил крутое шоу, пусть даже и с некоторой помощью. Так что это было странно.



Мне всегда жаль певцов, которые были известны исполнением песен в высоком регистре. Но я знаю, что этот подкаст получил массу удовольствия от этого... Но кто бы что ни говорил, Paul Stanley — икона, и его всегда все будут любить. И я благодарен за то, что они наконец-то закончили, «Kisstory» уже 50 лет, и с этим покончено».







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