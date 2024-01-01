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Станут ли успешными KISS-аватары? Отвечает BRUCE KULICK



BRUCE KULICK в интервью Loaded Radio ответил на вопрос, считает ли он, что затея KISS с аватар-шоу будет успешной:



«Я не люблю просчитывать возможности творческих умов с большими деньгами и средствами. Если подумать о том, что в принципе олицетворяют персонажи в гриме, то я видел это в виде комиксов. Были даже любительские фэнзины, в которых их рисовали. Меня однажды включили в такой комикс, но без грима. "THE BEATLES встретились с KISS, с KISS эпохи "Asylum", и всё в таком духе. Но в этих современных технологиях что-то есть... Я не очень много знаю о компании, которая купила каталог KISS, но я знаю, что она успешно справилась с работой для ABBA. Так смогут ли они вновь воссоздать этот успех и для KISS тоже? Я бы сказал, что не стоит сбрасывать их со счетов, но я не знаю, что об этом подумает публика.



Я думаю, что всегда будет определённая часть фанатов, которой нужно что-то настоящее, так же, как, возможно, никогда не исчезнет CD, никогда не исчезнет винил, никогда не исчезнут кассеты. Возможно, выступление KISS вживую или даже трибьют-группы KISS вживую всё ещё будет восприниматься лучше, чем невероятное выступление их аватаров. Но это не значит, что подобное шоу не сможет стать успешным. Я бы просто не стал этого исключать.



Есть много критики — я вижу, как люди говорят "неинтересно" или наоборот "не могу дождаться", — но мы знаем, что до премьеры ещё много лет. Годы. И я рад, что они сами признают, что для того, чтобы сделать всё как следует, может потребоваться ещё много лет. И давайте посмотрим, что ждёт нас в будущем насчёт этой идеи, когда люди собираются вместе, чтобы увидеть, как KISS устраивают шоу, равного которому нет. Кто знает? Но, опять же, я не могу винить их за такую попытку. Потому что они явно не хотели идти по пути: "Мы найдём лучшую трибьют-группу и отправим её на гастроли". Официальная группа от KISS, которая не является KISS, но одобренная оригинальными участниками. И я знаю, что были авторитетные телешоу и продюсеры, которые увидели в этом реальную возможность для продолжения карьеры KISS, но сами участники не захотели этого. И я уважаю, что они не выбрали этот путь, но я определенно мог бы теоритически представить, что по такому пути можно было спокойно пойти. И они решили этого не делать».







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