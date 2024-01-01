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BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз



BRUCE KULICK в недавнем интервью ответил на вопрос, почему его не пригласили в KISS после ухода Ace Frehley в 2001:



«Отличный вопрос. И не все знают о предыстории. Я слышал о том, что у них были проблемы с Ace'ом, что он становился неуравновешенным или сложным в общении. И впоследствии гитарист KISS Tommy Thayer на тот момент фактически стал их туровым менеджером, он был с ними на гастролях. Потому что даже в мою эпоху он был вовлечён в группу, помогал с Kisstory и делал что-то для группы. Он написал несколько песен с Gene'ом и всегда был во внутреннем круге, если можно так выразиться. Насколько я понял, KISS как-то должны были выступить — это был не концерт, и было под вопросом, сможет ли Ace играть, поэтому они заставили Tommy надеть костюм. У него было похожее телосложение — он высокий и худой, но Ace в итоге пришёл на шоу. Но было ещё кое-что. Кажется, на "That '70s Show", когда они записывались, Ace не пришёл. "Tommy, надевай костюм". А потом, я думаю, был ещё и частный концерт, о котором никто не должен был знать — один из тех, когда ты отправляешься на остров и играешь для богатых людей. И Ace не поехал. Конечно же, KISS не собирались говорить: "Мы не выступим на этом концерте". Так что если бы у них появилась мысль обо мне, я думаю, они бы знали, что это было бы намного сложнее. Tommy был моложе, он уже и так был на месте, если вы понимаете о чем я, работал с ними. И не все знают, что он иногда играл в трибьют-группе под названием COLD GIN в роли Ace Frehley, просто для удовольствия.



Так что если бы они всё-таки обратились ко мне, я не могу сказать, что я бы точно сказал "нет". Я скучаю по KISS. Но я понимаю, что это некоторвм образом обесценило бы мою эпоху, потому что тогда мне пришлось бы играть роль Spaceman'a, стрелять ракетами и играть больше как Ace. Gene и Paul никогда не давали мне таких указаний, а Tommy и сам знал, что это больше подходит его естественному стилю игры на гитаре. Он не использовал Floyd Rose, он не был королём риффов. Так что я никогда не думал о том, что они сделали неправильный выбор. Я всегда считал, что это был правильный выбор, потому что тогда Tommy смог взять на себя роль Spaceman'a в группе. Eric'a иногда критикуют, как и Tommy, но его, сидеашего за барабанами и пять лет проработавшего в группе без грима, может быть, критикуют немного меньше. На самом деле ни один из них не заслуживает критики, потому что они талантливые музыканты, которые делают отличную работу. И это был выбор Gene'a и Paul'a, это они сказали: "Теперь ты — Catman, а ты — Spaceman". Это не Tommy и Eric сказали: "Пожалуйста, я так хочу быть Spaceman'ом". А для новых поколений Tommy — это и есть Spaceman. Хотя Eric пользуется большим авторитетом благодаря "Revenge", "MTV Unplugged", "Carnival Of Souls" и всей той работе, которую мы делали вместе в течение этих пяти лет. Так что я, в общем-то, потерял шанс попасть на это место по многим правильным причинам. И в первый раз меня не уволили. Просто сказали: "Понимаешь, мы зарабатываем целую кучу денег. Теперь у нас аншлаги от арен до стадионов в гриме". Так что моя эпоха просто изжила себя».







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