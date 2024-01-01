Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 12
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
[= ||| все новости группы



*

Bruce Kulick

*



20 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз

7 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK не понимает

4 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о фанере KISS

19 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK дал джазу

4 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK намерен выпустить мемуары

25 дек 2023 : 		 BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками

16 ноя 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Smashes, Thrashes & Hits

16 окт 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK BAND

24 сен 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Psycho Circus

22 авг 2023 : 		 BRUCE KULICK сыграет "Alive III", ACE FREHLEY будет с ним

21 май 2023 : 		 BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III

8 май 2023 : 		 GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER

20 дек 2022 : 		 Рождественский трек от BRUCE & LISA KULICK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

30 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей альбома KISS

5 авг 2022 : 		 PETER CRISS и BRUCE KULICK выступили вместе

15 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 июн 2022 : 		 BRUCE & LISA LANE KULICK исполняют KISS

7 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK целиком исполняет "Revenge"

1 июн 2022 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к BRUCE KULICK

29 апр 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

17 мар 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

21 фев 2022 : 		 BRUCE KULICK посвятил песню бывшему барабанщику KISS

3 янв 2022 : 		 ERIC SINGER присоединился на сцене к BRUCE KULICK

16 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз



zoom
BRUCE KULICK в недавнем интервью ответил на вопрос, почему его не пригласили в KISS после ухода Ace Frehley в 2001:

«Отличный вопрос. И не все знают о предыстории. Я слышал о том, что у них были проблемы с Ace'ом, что он становился неуравновешенным или сложным в общении. И впоследствии гитарист KISS Tommy Thayer на тот момент фактически стал их туровым менеджером, он был с ними на гастролях. Потому что даже в мою эпоху он был вовлечён в группу, помогал с Kisstory и делал что-то для группы. Он написал несколько песен с Gene'ом и всегда был во внутреннем круге, если можно так выразиться. Насколько я понял, KISS как-то должны были выступить — это был не концерт, и было под вопросом, сможет ли Ace играть, поэтому они заставили Tommy надеть костюм. У него было похожее телосложение — он высокий и худой, но Ace в итоге пришёл на шоу. Но было ещё кое-что. Кажется, на "That '70s Show", когда они записывались, Ace не пришёл. "Tommy, надевай костюм". А потом, я думаю, был ещё и частный концерт, о котором никто не должен был знать — один из тех, когда ты отправляешься на остров и играешь для богатых людей. И Ace не поехал. Конечно же, KISS не собирались говорить: "Мы не выступим на этом концерте". Так что если бы у них появилась мысль обо мне, я думаю, они бы знали, что это было бы намного сложнее. Tommy был моложе, он уже и так был на месте, если вы понимаете о чем я, работал с ними. И не все знают, что он иногда играл в трибьют-группе под названием COLD GIN в роли Ace Frehley, просто для удовольствия.

Так что если бы они всё-таки обратились ко мне, я не могу сказать, что я бы точно сказал "нет". Я скучаю по KISS. Но я понимаю, что это некоторвм образом обесценило бы мою эпоху, потому что тогда мне пришлось бы играть роль Spaceman'a, стрелять ракетами и играть больше как Ace. Gene и Paul никогда не давали мне таких указаний, а Tommy и сам знал, что это больше подходит его естественному стилю игры на гитаре. Он не использовал Floyd Rose, он не был королём риффов. Так что я никогда не думал о том, что они сделали неправильный выбор. Я всегда считал, что это был правильный выбор, потому что тогда Tommy смог взять на себя роль Spaceman'a в группе. Eric'a иногда критикуют, как и Tommy, но его, сидеашего за барабанами и пять лет проработавшего в группе без грима, может быть, критикуют немного меньше. На самом деле ни один из них не заслуживает критики, потому что они талантливые музыканты, которые делают отличную работу. И это был выбор Gene'a и Paul'a, это они сказали: "Теперь ты — Catman, а ты — Spaceman". Это не Tommy и Eric сказали: "Пожалуйста, я так хочу быть Spaceman'ом". А для новых поколений Tommy — это и есть Spaceman. Хотя Eric пользуется большим авторитетом благодаря "Revenge", "MTV Unplugged", "Carnival Of Souls" и всей той работе, которую мы делали вместе в течение этих пяти лет. Так что я, в общем-то, потерял шанс попасть на это место по многим правильным причинам. И в первый раз меня не уволили. Просто сказали: "Понимаешь, мы зарабатываем целую кучу денег. Теперь у нас аншлаги от арен до стадионов в гриме". Так что моя эпоха просто изжила себя».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом