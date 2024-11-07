7 ноя 2024



BRUCE KULICK не понимает



BRUCE KULICK в рамках серии вопросов и ответов второго ноября в рамках Spooky Empire прокомментировал финальные гастроли KISS:



«Они упустили прекрасную возможность упомянуть [оригинального гитариста KISS] Асе', упомянуть [оригинального барабанщика KISS] Peter'a, упомянуть, конечно же, [бывшего барабанщика KISS] Eric'a Carr'a, меня самого, даже [бывших гитаристов KISS] Vinnie Vincent и Mark St. John. И я никогда не смогу заставить себя понять, что была какая-то веская причина игнорировать все это. И мне не нужно, чтобы мое имя упоминалось в тот вечер, потому что я знаю, что все там знают «Kisstory». Но это ваше последнее шоу. Отпразднуйте «Kisstory» — все 50 лет. Фанаты знали это. Они думали о будущем, о том, [как KISS будут дальше выступать в качестве] аватаров. Я понимаю это, потому что это как бы «Теперь мы бессмертны»».







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