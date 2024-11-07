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Bruce Kulick

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7 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK не понимает

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29 апр 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

17 мар 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

21 фев 2022 : 		 BRUCE KULICK посвятил песню бывшему барабанщику KISS

3 янв 2022 : 		 ERIC SINGER присоединился на сцене к BRUCE KULICK

16 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

2 дек 2021 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS
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|||| 7 ноя 2024

BRUCE KULICK не понимает



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BRUCE KULICK в рамках серии вопросов и ответов второго ноября в рамках Spooky Empire прокомментировал финальные гастроли KISS:

«Они упустили прекрасную возможность упомянуть [оригинального гитариста KISS] Асе', упомянуть [оригинального барабанщика KISS] Peter'a, упомянуть, конечно же, [бывшего барабанщика KISS] Eric'a Carr'a, меня самого, даже [бывших гитаристов KISS] Vinnie Vincent и Mark St. John. И я никогда не смогу заставить себя понять, что была какая-то веская причина игнорировать все это. И мне не нужно, чтобы мое имя упоминалось в тот вечер, потому что я знаю, что все там знают «Kisstory». Но это ваше последнее шоу. Отпразднуйте «Kisstory» — все 50 лет. Фанаты знали это. Они думали о будущем, о том, [как KISS будут дальше выступать в качестве] аватаров. Я понимаю это, потому что это как бы «Теперь мы бессмертны»».




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7 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
>какая-то веская причина игнорировать все это
деньги, дед, деньги
7 ноя 2024
WahrandPhain
опять кого-то спросить забыли, какая досада
7 ноя 2024
olly71
Сука какое уёбище этот BRUCE KULICK . Когда закончился во второй раз оригинальный состав первых кого позвали обратно были Сингер и KULICK . Сингер согласился а KULICK нет потому что в контракте было условие мазать рожу краской а он видите ли брезгует а теперь он плачет что его забыли и имя его не произнесли.
  Dislike!1
7 ноя 2024
WahrandPhain
olly71, а ты бы мазал лицо говном за 8 миллионов долларов в год? чекнул, Кулик сейчас в топовой группе с платиновыми альбомами, ну и нахуй ему эти жадные еврейские копроклоуны?
7 ноя 2024
Starbreaker
olly71, сука какое уебище этот olly71 . Мало того, что опять пиздит, так еще и на основании своего пиздежа лучшего гитариста группы и реально чуть ли е единственного порядочного человека когда-либо бывшего в Кисс оскорбляет.

Ну и конечно же Брюса никто в Кисс обратно не звал и никакую рожу мазать не предлагал.
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