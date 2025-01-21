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BRUCE KULICK, DAVID ELLEFSON в новом треке MARINA V



"Symphony & Metal", новый трек MARINA V, в записи которого принимали участие Bruce Kulick (ex-KISS), David Ellefson (ex-Megadeth), Steve Horner и муж, Nick Baker, доступен для прослушивания ниже.



«Мы хрупки, уязвимы и прекрасны (симфония), но при этом чрезвычайно адаптивны, сильны и выносливы (металл). Эта двойственность находит во мне глубокий отклик, особенно после того, как в последние годы я пережила экстремальные ситуации в жизни — стала мамой, потеряла отца во время пандемии и пережила разрушительные последствия войны для моей семьи в России и Украине. Слова песни «Неважно, сколько раз тебя сбивали с ног, важно, если ты поднимался» стали моей ежедневной мантрой.



Когда мы записывали „Symphony & Metal“, я знала, что для эпического звучания песни нам нужен серьезный импульс и музыкальное волшебство. Нам с моим соавтором/мужем/барабанщиком посчастливилось привлечь к работе давних друзей и выдающихся музыкантов Bruce Kulick (Kiss), David Ellefson (Megadeth) и Steve Horner (композитор в кино и на телевидении, в том числе в таких сериалах, как Bridgerton и др.)».



Marina V — русско-американская певица, пианистка и автор песен, которую хвалят за ее «призрачно красивый» голос (LA Times). Она родилась в Москве, переехала в США в 15 лет и с тех пор дала более 1500 концертов по всему миру, выступая на одной сцене с такими артистами, как Howard Jones, Macy Gray, Beth Hart..



Она самостоятельно выпустила несколько альбомов, получивших признание критиков, а в ее предстоящем релизе Labyrinthine Rose примут участие Bruce Kulick и David Ellefson. Она сочиняла песни для фильмов, телешоу и крупных брендов, таких как Pepsi. Она также написала более 150 песен для популярного детского канала KoteKitty на YouTube, набравшего более миллиарда просмотров.



Ее артистизм принес ей множество наград, включая признание сэра Боба Гелдофа в Лондоне и благодарность сенатора Билла Брэдли в качестве посла культуры. Преданная фанатская аудитория играет важную роль в спонсировании ее альбомов и туров.











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