сегодня



BRUCE KULICK: «Я никогда не был связан с наркотиками или диким развратом»



BRUCE KULICK в недавнем интервью рассказал о планах по выпуску биографии:



«Да, на самом деле, более 20 лет назад — около 25 лет назад — я начал работать над книгой с моим другом из этой индустрии. Он хотел написать её, и я был не против. Он начал брать интервью у людей. К счастью, у меня до сих пор сохранились все эти интервью. Одним из моих проектов в прошлом году было оцифровать все эти плёнки. Интервью брали у моих родителей, моего брата, Bob Ezrin'a, Eddie Trunk'a и даже Michael James Jackson'a — хотя я с ним не работал — все они были интервьюированы для того проекта будущей книги. Очевидно, что присутствие моих родителей и брата - это очень интересно для меня. Кроме того, были взяты интервью у Carrie Stevens и многих других друзей и представителей индустрии, которые были довольно близко знакомы с KISS и моей карьерой.



Но вот что произошло затем. Причина, по которой я, возможно, говорил [в прошлом], что никогда не напишу книгу о себе, заключается в том, что мы всё же начали работать над ней. Мой приятель даже набросал несколько примеров глав - может быть, 30 или 40 страниц. Но в то время реакция на эти наброски была такой: «Подождите, это совсем не то... Мы ищем материал, похожий на „The Dirt“ MÖTLEY CRÜE». Вы понимаете, о чем я, да? Но это не моя жизнь. Это не мой опыт. Я скорее обычный музыкант, который был частью известной группы, и некоторые из других коллективов, с которыми я работал, на самом деле очень интересны. Многие люди не знают многого о Meat Loaf'е и не знают многого о Michael Bolton'е, скажем, или о пластинке Billy Squier'a. В моей карьере так много уникального — это не только что-то одно. И я никогда не был связан с наркотиками или диким развратом. Так что, когда издатели захотели получить книгу, в которой бы обязательно было что-то непристойное, я спустил проект на тормозах. Мой друг занялся своей карьерой, а я — своей. Мы положили проект книги на полку и долгое время не возвращались к нему.



Раньше у меня был сайт — Kulick.net, но последние пять или шесть лет он называется BruceKulick.com. В свое время я использовал сайт для написания блогов, когда люди еще увлекались веб-сайтами. Теперь же всё сводится к социальным сетям. Но в те времена я писал о релизах пластинок, юбилеях и тому подобных событиях. Я собрал весь этот материал за годы и понял, что здесь есть хорошая история, которую можно рассказать.



Я полагаю, что мой путь — от гитариста из Бруклина до участника KISS, одной из самых культовых групп в мире, — имеет ценность. И я принимаю это. Я не хочу писать книгу, чтобы поносить людей. Я хочу поделиться своей точкой зрения - тем, как я видел происходящее, — но мне не нужно рассказывать эти истории, говоря ужасные вещи о других музыкантах или людях, которых я знал.



Я был шокирован некоторыми моментами, которые другие участники KISS рассказали в своих книгах. Gene [Simmons] и Paul [Stanley] — как братья, что, вероятно, объясняет, почему они позволяют себе настолько придираться друг к другу, понимаете? В своих книгах они рассказывали сущую правду - или ту версию правды, которую им хотелось видеть. И если им хотелось язвить, у них была для этого платформа. Но я хочу, чтобы моя книга была больше посвящена моему опыту и успехам. Я надеюсь поделиться некоторыми жизненными уроками, потому что за свою карьеру я определённо повидал многое».







+0 -0



просмотров: 192

