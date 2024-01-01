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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 30
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 25
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Paradise Lost

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Винил от PARADISE LOST



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PARADISE LOST объявили о выпуске на цветном виниле тиражом в 475 копий концертного альбома Symphony For The Lost:

LP Side A
"Tragic Idol" 
"Last Regret"
"Your Own Reality" 
"Over The Madness" 


LP Side B
"Joys Of Emptiness" 
"Victim Of The Past" 
"Soul Courageus" 
"Gothic" 


LP Side C
"The Enemy" 
"Erased" 
"Isolate" 
"Faith Divides Us, Death Unites us" 


LP Side D
"One Second" 
"True Belief" 
"Say Just Words" 
"The Last Time" 

PARADISE LOST - Symphony For The Lost Available As Limited Edition Double LP Picture Disc




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