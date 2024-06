сегодня



Винил от PARADISE LOST



PARADISE LOST объявили о выпуске на цветном виниле тиражом в 475 копий концертного альбома Symphony For The Lost:



LP Side A

"Tragic Idol"

"Last Regret"

"Your Own Reality"

"Over The Madness"





LP Side B

"Joys Of Emptiness"

"Victim Of The Past"

"Soul Courageus"

"Gothic"





LP Side C

"The Enemy"

"Erased"

"Isolate"

"Faith Divides Us, Death Unites us"





LP Side D

"One Second"

"True Belief"

"Say Just Words"

"The Last Time"







