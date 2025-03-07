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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
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Paradise Lost

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|||| 6 мар 2025

Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью



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Гитарист PARADISE LOST Greg Mackintosh в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Он уже наполовину записан. На следующей неделе я поеду в Швецию, чтобы закончить запись вокала, а потом мы смикшируем его и сделаем мастеринг, а затем отдадим лейблу. И я думаю, что он выйдет где-то в сентябре. Так что, да, он почти готов. Это был самый долгий период между альбомами. Но это отчасти связано и с пандемией... Так что всякое бывает. И, да, надеюсь, он выйдет в сентябре или октябре этого года».




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7 мар 2025
I
Inhuman
Надеюсь, будет хотя бы пара хороших песен

просмотров: 228

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