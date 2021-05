17 май 2021



Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA



JOE BONAMASSA одиннадцатого июня на Cd, DVD, Blu-ray и двойном виниле выпустит новый концертный релиз, "Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman":



01. When One Door Opens



02. Royal Tea



03. High Class Girl



04. Lookout Man!



05. Why Does It Take So Long To Say Goodbye



06. A Conversation With Alice



07. I Didn't Think She Would Do It



08. Beyond The Silence



09. Lonely Boy



10. Cradle Rock



11. Walk In My Shadow



12. A New Day Yesterday / Starship Trooper – Wurm



Фрагмент из этого релиза, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, доступен для просмотра ниже.







