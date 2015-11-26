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JOE BONAMASSA надеется на возвращение концертов



В рамках недавней беседы JOE BONAMASSA выразил мнение, каким будет будущее концертной индустрии:



«Ну кто же знает-то — ни у кого нет хрустального шара. Всё, что я знаю, — что у меня было много разговоров с друзьями, много разговоров с семьёй, я слушал много подкастов, я смотрел людей по телевизору, и все не знают точно, что произойдёт, — они просто не знают. И если они говорят, что знают, то, наверное, выдумывают. Здесь очень много спекуляций.



Кто знает, как будет выглядеть музыкальный бизнес через 2 года, 5 лет, 10 лет? За последние пять лет всё изменилось, и я никогда не думал, что увижу перемены. Теперь, когда мы все живём со стримами, Zoom'ом и чем-то подобным, вы увидите огромный провал на рынке коммерческой недвижимости, когда офисы просто не откроются заново, потому что компании поняли: "Почему мы платим все эти накладные расходы и поставляем кофе для двухсот сотрудников, когда они могут сами варить кофе в собственном доме и просто садиться к экрану компьютера, и мы можем делать то же самое?" Концерты немного отличаются от остальных вариантов, потому что хотя вы можете делать стрим, и не имеет значения, есть ли у вас в доме прекрасный Macintosh Poweramp и все колонки в мире, вы всё равно не получаете этой кинетической энергии и этой связи с группой, а группа не получает связи с аудиторией. Вот что даёт мне надежду на то, что концерты вернутся, они просто могут выглядеть немного по-другому в краткосрочной перспективе. Но никогда не знаешь наперёд, что будет.



Все изменения в мире всегда имеют последствия. Мы прошли через теракты 2001 года, 11 сентября — всё изменилось, и мы просто смирились с этим. Теперь мы должны снимать обувь в аэропорту. Всё изменилось, и мы делаем это уже 20 лет. Так что произойдут перемены в мире, будут вещи, которые изменятся и станут постоянными, о которых мы даже и не думали [что произойдёт что-то подобное до случившихся событий]».













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