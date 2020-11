сегодня



JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым



Новая работа JOE BONAMASSA "Royal Tea" в 24-й раз принесла музыканту первое место в блюзовых чартах — это лучший показатель в истории. Альбом также стал пятым в Top Current Albums, шестым в Top Albums, шестым в Independent Albums, седьмым Rock, 41-м в Billboard Top 200 и 48-м в Top Artist 100.



Трек-лист:



"When One Door Opens"

"Royal Tea"

"Why Does It Take So Long To Say Goodbye"

"Lookout Man"

"High Class Girl"

"A Conversation With Alice"

"I Didn't Think She Would Do It"

"Beyond The Silence"

"Lonely Boy"

"Savannah"



















