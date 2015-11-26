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Joe Bonamassa

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7 ноя 2020 : 		 JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым

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13 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA представляет "Black Beauty"

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18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

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20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

28 июн 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза JOE BONAMASSA

9 мар 2018 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной

14 июн 2017 : 		 Фрагменты нового DVD JOE BONAMASSA

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19 апр 2017 : 		 Акустический концертник JOE BONAMASSA увидит свет в июне
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JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым



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Новая работа JOE BONAMASSA "Royal Tea" в 24-й раз принесла музыканту первое место в блюзовых чартах — это лучший показатель в истории. Альбом также стал пятым в Top Current Albums, шестым в Top Albums, шестым в Independent Albums, седьмым Rock, 41-м в Billboard Top 200 и 48-м в Top Artist 100.

Трек-лист:

"When One Door Opens"
"Royal Tea"
"Why Does It Take So Long To Say Goodbye"
"Lookout Man"
"High Class Girl"
"A Conversation With Alice"
"I Didn't Think She Would Do It"
"Beyond The Silence"
"Lonely Boy"
"Savannah"

JOE BONAMASSA Lands 24th No. 1 On Billboard Blues Chart








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