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Joe Bonamassa

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30 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов

18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

17 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию

15 авг 2020 : 		 JOE BONAMASSA даст концерт осенью

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

30 июн 2020 : 		 JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

20 май 2020 : 		 JOE BONAMASSA критикует драконовские меры по ношению масок

14 май 2020 : 		 Volkswagen будет спонсором стрима JOE BONAMASSA

29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

28 июн 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза JOE BONAMASSA

9 мар 2018 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной

14 июн 2017 : 		 Фрагменты нового DVD JOE BONAMASSA

31 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

13 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

19 апр 2017 : 		 Акустический концертник JOE BONAMASSA увидит свет в июне

31 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

3 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

21 фев 2016 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA
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JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов



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Двадцатого сентября JOE BONAMASSA провёл концерт в Ryman Auditorium, в рамках которого также представил материал из нового альбом "Royal Tea", сыграв его целиком. Легендарный зал в обычной жизни вмещает 2 300 человек, однако в этот вечер был установлен «рекорд», ведь было куплено 17 000 билетов из 44 стран. И так как по одному билету концерт могли наблюдать несколько человек, настоящее количество зрителей посчитать не представляется возможным. С продажи билетов и пожертвований в ходе выступления было собрано $32,000 в адрес некоммерческой организации Keeping the Blues Alive Foundation (KTBA).

JOE BONAMASSA












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