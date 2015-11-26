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JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов



Двадцатого сентября JOE BONAMASSA провёл концерт в Ryman Auditorium, в рамках которого также представил материал из нового альбом "Royal Tea", сыграв его целиком. Легендарный зал в обычной жизни вмещает 2 300 человек, однако в этот вечер был установлен «рекорд», ведь было куплено 17 000 билетов из 44 стран. И так как по одному билету концерт могли наблюдать несколько человек, настоящее количество зрителей посчитать не представляется возможным. С продажи билетов и пожертвований в ходе выступления было собрано $32,000 в адрес некоммерческой организации Keeping the Blues Alive Foundation (KTBA).



























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