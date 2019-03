сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA : «Хватит вести себя как обиженка»



Гитарист JUDAS PRIEST RICHIE FAULKNER выступил с предложением в адрес JOE BONAMASSA, чтобы тот перестал «вести себя как обиженка».



Всё началось с того, что JOE BONAMASSA разместил небольшое видео, в котором он сыграл на шестиструнном Steinberg'e несколько металл-риффов, что было растиражировано Ultimate Guitar и вызвало критику со стороны пользователей. На это Joe ответил новым сообщением: «Что вообще происходит, новостей нет? Я сделал это чисто по фану и получил удовольствие, когда играл... А теперь на вашем сайте получаю какие-то оценки по хрен пойми какой системе. В следующий раз... Раскручивайте неизвестного исполнителя, который может использовать это как рекламу».



Через пару часов и RICHIE FAULKNER решил вставить свои пять копеек: «Joe, успокойся и перестань стоить из себя обиженку. Все выносят суждения, хорошие или плохие, и весь смысл в том, что люди просто делятся мнением об одном из лучших гитаристов на планете на текущий момент. Может, сайту тоже в кайф то, что они делают ровно так, как тебе было в кайф делать то, что ты сделал. Улыбнись!»



После чего добавил: «Ты прав, думая, что все гитаристы, работая долгие годы, могут только мечтать о ЛЮБОЙ рекламе. Твоё "ради прикола" много раз набирало тысячи положительных откликов, а ты зациклился на негативе. Ты источник вдохновения, так в чём проблема?».



Joe не остался в стороне и ответил на эти слова: «Знаешь, Richie, всё ведь просто... Если твоя работа — это нахождение в соцсетях, то твоё исполнение может быть оценено двумя параметрами: просмотрами и активностью пользователей. Очень просто достичь результата простым кликбейтом на известном человеке, и крайне сложно сделать это на том, кто неизвестен. Лёгкой дороги».



В другом сообщении Joe заметил, что не был оскорблен критикой: «Я давно перестал заботиться о том, что обо мне пишут в Интернете. Это никоим образом не поменяет ни моего подхода к игре, ни того, как я это делаю. Но мне совсем не всё равно, когда медиаресурсы пытаются на мне поймать волну хайпа. Такое мне совсем не по душе».



Один из поклонников обвинил Ultimate Guitar в «лени» за то, что «вместо оригинального контента они лишь ставят видео Joe ради кликов», и на это получил ответ Joe: «Это не лень... Так работает современный цифровой бизнес. Всё ради кликов, хороших/плохих комментариев и рекламы. Так что чем дольше они остаются нейтральными, тем больше поднимают на рекламе. Однако "герой" выставляется под удар, но на это им плевать».



Еще один поклонник согласился с Richie, заявив, что не верит в то, что Ultimate Guitar выставили видео с Joe ради негативных комментариев и с желанием представить его в невыгодном свете, на что Joe ответил: «Позитивные, негативные — да всем плевать на содержимое, важно лишь количество кликов с переходами и просмотр рекламы. Будучи важной фигурой в огромной обойме несколько лет... Я совершенно точно не верю в честность их намерений и мотивов. Это моё личное мнение на этот счёт».









I finally was invited to the shred lounge on the backline bus after years on the waiting list. ?? pic.twitter.com/relgAwWcZO — Joe Bonamassa (Official) (@JBONAMASSA) March 12, 2019











+1 -0









просмотров: 521