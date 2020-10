27 окт 2020



Новое видео JOE BONAMASSA



"Lookout Man!", новое видео группы JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из недавно выпущенного альбома "Royal Tea".



Трек-лист:



"When One Door Opens"

"Royal Tea"

"Why Does It Take So Long To Say Goodbye"

"Lookout Man"

"High Class Girl"

"A Conversation With Alice"

"I Didn't Think She Would Do It"

"Beyond The Silence"

"Lonely Boy"

"Savannah"







