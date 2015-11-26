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JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию



JOE BONAMASSA ответил на вопрос о том, насколько адекватно реагировать на пандемию закрытием и какой урон это причиняет экономике. Гитарист, живущий в Нэшвилле, сказал:



«50 процентов людей думают, что пандемии нет, а остальные 50 процентов воспринимают её всерьёз. Так что это замечательная комбинация».



На вопрос о том, что он сам думает на этот счёт, Joe ответил:



«Истина где-то посередине. Я считаю, что нужно относиться ко всему серьёзно. Я к тому, что у меня есть недвижимость в Лос-Анджелесе и запереть навсегда город с тремя миллионами... Возвращаться уже будет некуда. Должна быть торговля, нельзя позволять всему выйти из-под контроля. Выживание — это не вопрос. Вопрос в том, как выглядит город через 18 месяцев. Пустые витрины магазинов? Это же чистый сценарий "Бегущего по лезвию". В этом-то и проблема. Просто есть ощущение, что они устанавливают слишком сложные стандарты и т. п. У нас есть новые случаи в округе с 20 миллионами человек, [так что] мы опять всё закрыли. Это не сработает».



На вопрос о том, как он считает, будет ли новая волна, Joe ответил:



«Полагаю, что всё будет так же, как и со всем остальным. В Соединённых Штатах Америки каждый год регистрируется 15 подтвержденных случаев бубонной чумы, а это всё началось в 1500-х годах. Поэтому я полагаю, что вторая волна будет. И вы будете слышать о COVID-19 в течение следующих 10 или 20 лет, потому что никуда не делись ни атипичная пневмония, ни свиной грипп. Просто количество людей, которые им заразятся, и количество людей, которые на самом деле выберут вакцину или не выберут её — вот что будет определять вторую, третью или пятую волну, и как и куда мы будем двигаться дальше».













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