22 июл 2021



JOE BONAMASSA выпустит новый трек как NFT



JOE BONAMASSA совместно с Heritage Auction House объявляет о продаже коллекции NFT, которая навсегда изменит музыкальную индустрию, став токеном на оригинальный мастер и издательские права на совершенно новую песню под названием "Broken Record". Этот лот поистине беспрецедентен, поскольку гитарист, постоянно занимающий первые места в чартах, станет первым артистом, продающим свои издательские права как NFT в рамках цифровой и физической коллекции, в которую также входят его собственная гитара "Holy Grail" 1959 Gibson Les Paul Sunburst и усилитель Fender Vibroverb 1963 года, которые использовались для записи песни.



Аукцион назначен на 31 июля.



Joe называет этот лот "компанией звукозаписи одной песни", поскольку он полностью меняет представление о том, как музыканты могут сделать бизнес на своей интеллектуальной собственности. Деловой партнер Joe Рой Вайсман поясняет:



«Именно это дает артистам концепция NFT — возможность привлечь капитал на независимой основе, что позволит им перешагнуть через так называемых "привратников" музыкальной индустрии"»



«Одна из вещей, которая мне нравится в том, что я независимый артист, это то, что мы с Роем придумали эту идею», — добавляет Joe. «Нам не нужно было пробивать ее по каким-то командным инстанциям. Это было так: "Давайте сделаем это, потому что так будет правильно". И это следующий логический шаг в том, как независимые артисты будут на равных с крупными лейблами».



Вайсман: «Сейчас мы действительно переживаем уникальный период в музыкальном бизнесе, когда спрос и предложение полностью совпадают. Люди могут найти артистов в Интернете в любое время, люди могут покупать их музыку, инвесторы могут вкладывать в них деньги, а артисту не нужно проходить через типичную систему известных или даже крупных независимых лейблов, которая с самого начала имеет большой вес против артистов».







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