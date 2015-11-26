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Joe Bonamassa

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22 июл 2021 : 		 JOE BONAMASSA выпустит новый трек как NFT

10 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA

17 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA

13 май 2021 : 		 JOE BONAMASSA собрал $500,000

27 апр 2021 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет летом

18 мар 2021 : 		 JOE BONAMASSA проведёт новый стрим

18 фев 2021 : 		 JOE BONAMASSA подверг критике инициативу властей Нью-Йорка

31 дек 2020 : 		 JOE BONAMASSA надеется на возвращение концертов

28 дек 2020 : 		 Камера JOE BONAMASSA сняла взрыв

25 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о JOE BONAMASSA выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым

27 окт 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

13 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA представляет "Black Beauty"

30 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов

18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

17 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию

15 авг 2020 : 		 JOE BONAMASSA даст концерт осенью

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

30 июн 2020 : 		 JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

20 май 2020 : 		 JOE BONAMASSA критикует драконовские меры по ношению масок

14 май 2020 : 		 Volkswagen будет спонсором стрима JOE BONAMASSA

29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA
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|||| 22 июл 2021

JOE BONAMASSA выпустит новый трек как NFT



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JOE BONAMASSA совместно с Heritage Auction House объявляет о продаже коллекции NFT, которая навсегда изменит музыкальную индустрию, став токеном на оригинальный мастер и издательские права на совершенно новую песню под названием "Broken Record". Этот лот поистине беспрецедентен, поскольку гитарист, постоянно занимающий первые места в чартах, станет первым артистом, продающим свои издательские права как NFT в рамках цифровой и физической коллекции, в которую также входят его собственная гитара "Holy Grail" 1959 Gibson Les Paul Sunburst и усилитель Fender Vibroverb 1963 года, которые использовались для записи песни.

Аукцион назначен на 31 июля.

Joe называет этот лот "компанией звукозаписи одной песни", поскольку он полностью меняет представление о том, как музыканты могут сделать бизнес на своей интеллектуальной собственности. Деловой партнер Joe Рой Вайсман поясняет:

«Именно это дает артистам концепция NFT — возможность привлечь капитал на независимой основе, что позволит им перешагнуть через так называемых "привратников" музыкальной индустрии"»

«Одна из вещей, которая мне нравится в том, что я независимый артист, это то, что мы с Роем придумали эту идею», — добавляет Joe. «Нам не нужно было пробивать ее по каким-то командным инстанциям. Это было так: "Давайте сделаем это, потому что так будет правильно". И это следующий логический шаг в том, как независимые артисты будут на равных с крупными лейблами».

Вайсман: «Сейчас мы действительно переживаем уникальный период в музыкальном бизнесе, когда спрос и предложение полностью совпадают. Люди могут найти артистов в Интернете в любое время, люди могут покупать их музыку, инвесторы могут вкладывать в них деньги, а артисту не нужно проходить через типичную систему известных или даже крупных независимых лейблов, которая с самого начала имеет большой вес против артистов».

JOE BONAMASSA Aims To Reshape Music Industry With NFT Of 'One-Song Record Company'





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