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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Joe Bonamassa

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Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA



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JOE BONAMASSA 14 апреля на CD/DVD, CD/Blu-ray, виниле и в цифровом варианте выпустит новый концертный альбом "Tales Of Time", основой для которого стала запись выступления в Red Rocks Amphitheatre, Colorado, в августе 2022 года. Фрагмент из этого релиза, композиция "The Heart That Never Waits", доступна ниже.

«Это живое шоу представляет собой нашу самую прогрессивную и самую грандиозную постановку, посвящённую моему самому амбициозному на сегодняшний день студийному альбому "Time Clocks". Культовый Kevin Shirley в очередной раз создал как удивительную музыку, так и прекрасное визуальное сопровождение. Моя группа была на этом шоу воплощением стихии, и это был по-настоящему особенный вечер», — сказал Joe о концерте.

Трек-лист:

01. Notches
02. The Heart That Never Waits
03. Curtain Call
04. Mind's Eye
05. Questions And Answers
06. The Loyal Kind
07. Known Unknowns
08. Time Clocks
09. Just ‘Cos You Can Don't Mean You Should
10. Evil Mama

Трек-лист "Tales Of Time" DVD/Blu-ray:

* Dawn Of Time (Intro)
* Notches
* The Heart That Never Waits
* Curtain Call
* Mind's Eye
* Questions And Answers
* The Loyal Kind
* Known Unknowns
* Time Clocks
* Evil Mama
* Midnight Blues
* I Didn't Think She Would Do It
* Just 'Cos You Can Don't Mean You Should
* Mountain Time
* Times Tail (Credits)

Бонусы:

* Dust Bowl
* Band Intros
* The Ballad Of John Henry




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