Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA



JOE BONAMASSA 14 апреля на CD/DVD, CD/Blu-ray, виниле и в цифровом варианте выпустил новый концертный альбом "Tales Of Time", основой для которого стала запись выступления в Red Rocks Amphitheatre, Colorado, в августе 2022 года. Фрагмент из этого релиза, композиция "Questions and Answers", доступна ниже.



«Это живое шоу представляет собой нашу самую прогрессивную и самую грандиозную постановку, посвящённую моему самому амбициозному на сегодняшний день студийному альбому "Time Clocks". Культовый Kevin Shirley в очередной раз создал как удивительную музыку, так и прекрасное визуальное сопровождение. Моя группа была на этом шоу воплощением стихии, и это был по-настоящему особенный вечер», — сказал Joe о концерте.



Трек-лист:



01. Notches

02. The Heart That Never Waits

03. Curtain Call

04. Mind's Eye

05. Questions And Answers

06. The Loyal Kind

07. Known Unknowns

08. Time Clocks

09. Just ‘Cos You Can Don't Mean You Should

10. Evil Mama



Трек-лист "Tales Of Time" DVD/Blu-ray:



* Dawn Of Time (Intro)

* Notches

* The Heart That Never Waits

* Curtain Call

* Mind's Eye

* Questions And Answers

* The Loyal Kind

* Known Unknowns

* Time Clocks

* Evil Mama

* Midnight Blues

* I Didn't Think She Would Do It

* Just 'Cos You Can Don't Mean You Should

* Mountain Time

* Times Tail (Credits)



Бонусы:



* Dust Bowl

* Band Intros

* The Ballad Of John Henry http://www.jbonamassa.com/







