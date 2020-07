сегодня



Новое видео JOE BONAMASSA



"Why Does It Take So Long To Say Goodbye", новое видео JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Royal Tea", выходящего двадцать третьего октября на J&R Adventures.



«Это настоящее приключение, обязательный пункт в списке того, что нужно сделать в жизни. Мне было лет двенадцать, когда я услышал в своей голосе голос: "Хорошо, я понял, кем я хочу быть"».



Десять оригинальных треков были созданы с представителями Британии и записаны на легендарной Abbey Road Studios.



«То, что я создал этот альбом в Лондоне, и сделало всю работу. Она определённо впитала британский дух. Мы с Bernie Marsden'ом заканчивали друг за другом. Мы из одной оперы».



Помимо анонса альбома Joe также сообщил, что двадцатого сентября проведёт онлайн-концерт из Ryman Auditorium, Нэшвилл, Теннесси, в рамках которого исполнит песни из ещё не выпущенного альбома, — Joe никогда не исполнял не издававшийся материал перед публикой целиком, он даст возможность поклонникам со всего мира собраться вместе и провести незабываемый вечер блюз-рока. Помимо нового материала он исполнит темы из альбома "A New Day Now", которому исполнилось двадцать лет. Вечер завершится часовым "After Party", в рамках которого будут транслироваться выступления подающих надежду блюзовых музыкантов.



Стоимость билетов начинается от двадцати долларов, по одному доллару из которых будут отправлены в недавно запущенный Joe фонд Keeping The Blues Alive (KTBA), помогающий сессионным музыкантам остаться на плаву во время отсутствия работы из-за пандемии.



Трек-лист:



01. When One Door Opens



02. Royal Tea



03. Why Does It Take So Long To Say Goodbye



04. Lookout Man!



05. High Class Girl



06. A Conversation With Alice



07. I Didn't Think She Would Do It



08. Beyond The Silence



09. Lonely Boy



10. Savannah



















