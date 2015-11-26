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Joe Bonamassa

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Новое видео JOE BONAMASSA



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"Why Does It Take So Long To Say Goodbye", новое видео JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Royal Tea", выходящего двадцать третьего октября на J&R Adventures.

«Это настоящее приключение, обязательный пункт в списке того, что нужно сделать в жизни. Мне было лет двенадцать, когда я услышал в своей голосе голос: "Хорошо, я понял, кем я хочу быть"».

Десять оригинальных треков были созданы с представителями Британии и записаны на легендарной Abbey Road Studios.

«То, что я создал этот альбом в Лондоне, и сделало всю работу. Она определённо впитала британский дух. Мы с Bernie Marsden'ом заканчивали друг за другом. Мы из одной оперы».

Помимо анонса альбома Joe также сообщил, что двадцатого сентября проведёт онлайн-концерт из Ryman Auditorium, Нэшвилл, Теннесси, в рамках которого исполнит песни из ещё не выпущенного альбома, — Joe никогда не исполнял не издававшийся материал перед публикой целиком, он даст возможность поклонникам со всего мира собраться вместе и провести незабываемый вечер блюз-рока. Помимо нового материала он исполнит темы из альбома "A New Day Now", которому исполнилось двадцать лет. Вечер завершится часовым "After Party", в рамках которого будут транслироваться выступления подающих надежду блюзовых музыкантов.

Стоимость билетов начинается от двадцати долларов, по одному доллару из которых будут отправлены в недавно запущенный Joe фонд Keeping The Blues Alive (KTBA), помогающий сессионным музыкантам остаться на плаву во время отсутствия работы из-за пандемии.

Трек-лист:

01. When One Door Opens

02. Royal Tea

03. Why Does It Take So Long To Say Goodbye

04. Lookout Man!

05. High Class Girl

06. A Conversation With Alice

07. I Didn't Think She Would Do It

08. Beyond The Silence

09. Lonely Boy

10. Savannah

JOE BONAMASSA To Release








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