"Why Does It Take So Long To Say Goodbye", новое видео JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Royal Tea", выходящего двадцать третьего октября на J&R Adventures.
«Это настоящее приключение, обязательный пункт в списке того, что нужно сделать в жизни. Мне было лет двенадцать, когда я услышал в своей голосе голос: "Хорошо, я понял, кем я хочу быть"».
Десять оригинальных треков были созданы с представителями Британии и записаны на легендарной Abbey Road Studios.
«То, что я создал этот альбом в Лондоне, и сделало всю работу. Она определённо впитала британский дух. Мы с Bernie Marsden'ом заканчивали друг за другом. Мы из одной оперы».
Помимо анонса альбома Joe также сообщил, что двадцатого сентября проведёт онлайн-концерт из Ryman Auditorium, Нэшвилл, Теннесси, в рамках которого исполнит песни из ещё не выпущенного альбома, — Joe никогда не исполнял не издававшийся материал перед публикой целиком, он даст возможность поклонникам со всего мира собраться вместе и провести незабываемый вечер блюз-рока. Помимо нового материала он исполнит темы из альбома "A New Day Now", которому исполнилось двадцать лет. Вечер завершится часовым "After Party", в рамках которого будут транслироваться выступления подающих надежду блюзовых музыкантов.
Стоимость билетов начинается от двадцати долларов, по одному доллару из которых будут отправлены в недавно запущенный Joe фонд Keeping The Blues Alive (KTBA), помогающий сессионным музыкантам остаться на плаву во время отсутствия работы из-за пандемии.
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