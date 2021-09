Новое видео JOE BONAMASSA

сегодня



"Time Clocks", новое видео группы JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Time Clocks", выход которого запланирован на 29 октября.



«То, что начиналось с намерения записать альбом в составе трио, превратилось, вероятно, в мою самую авантюрную и вовлечённую запись на сегодняшний день», — объясняет автор Bonamassa. Его давний продюсер Kevin Shirley добавляет:



«Я думаю, что Joe Bonamassa записал альбом, который является по настоящему переходным. Из блюзового музыканта он превратился в суперзвезду, и я очень рад быть вместе с ним».



Для сведения эпических треков Joe и Kevin привлекли легендарного Bob'a Clearmountain'a, и он утверждает:



«Это один из лучших альбомов, которые я сводил за последние годы. Joe — не только один из лучших блюзовых и рок-гитаристов нашего времени, он ещё и блестящий автор песен, что впечатляюще проявилось на этой пластинке».



Записанный в Нью-Йорке, альбом вновь открывает для слушателей блестящую игру Bonamassa с проникновенным исполнением песен и непревзойдённым мастерством блюз-рока. В альбоме "Time Clocks" прослеживается постоянная эволюция музыканта, который продолжает двигаться вперёд, сменяя жанры, разрушая стены и бросая вызов трудностям музыкальной индустрии. Он известен как «человек в костюме», любим многими как абсолютный герой гитары, назван критиками «самым выдающимся блюзовым гитаристом в мире» (Guitar World), и теперь этот музыкальный вдохновитель нашёл ещё один источник нового потрясающего мастерства, чтобы поделиться им со своими поклонниками. Как один из самых востребованных туровых актёров современности он прошёл долгий и извилистый путь, но это нелёгкое путешествие превратило его ремесло в золото.



Для записи альбома Bonamassa отправился в студию вместе с продюсером Kevin'ом Shirley, с которым давно сотрудничает, и менеджером / бизнес-партнёром Roy'ем Weisman'ом в качестве исполнительного продюсера. Альбом был записан в Нью-Йорке в Germano Studios/The Hit Factory и сведён Bob'ом Clearmountain'ом (BRUCE SPRINGSTEEN, THE ROLLING STONES, TOTO, BON JOVI). В состав группы входят Steve Mackey (бас), Lachy Doley (фортепиано), Bunna Lawrie (диджериду), Bobby Summerfield (перкуссия) и Антон Fig (ударные и перкуссия) из "Late Night With David Letterman", а также Mahalia Barnes, Juanita Tippins и Prinnie Stevens на бэк-вокале. Фантастическое оформление альбома было создано известным художником-графиком Hugh Syme'ом (RUSH, AEROSMITH, WHITESNAKE). Альбом "Time Clocks" будет доступен на CD, виниле и в цифровом формате и выпущен на собственном рекорд-лейбле музыканта — J&R Adventures.



Вспоминая о записи альбома COVID-19 и его первоначальном замысле, Bonamassa размышляет:



«Двадцать лет назад я записал альбом кавер-версий, который в итоге получил название "Blues Deluxe". Пластинка была записана в студии Bobby Nathan'а на Манхэттене. В ней была запечатлена энергия и цель, которая навсегда осталась со мной как с музыкантом. В то время я жил в Нью-Йорке, и времена были довольно тяжёлые. Моя еженедельная рутина состояла из сессий, выступлений и других предложений, которых было мало. Я был голодным. В прямом и переносном смысле. Музыкальный бизнес жесток, очень жесток. Особенно в те дни, когда крупные лейблы дергали за все ниточки, а в моём случае — наносили удары. Я питался арахисовым маслом, желе и лапшой рамен, купленными в винной лавке на углу 83-й и Колумбус-авеню. На дворе 2019 год, и я снова в Нью-Йорке и снова вдохновлён городом. За прошедшие 20 лет условия моей жизни сильно изменились, но энергия, которая делает Нью-Йорк великим, осталась.



В феврале 2021 года мы оказались в Germano Studios, записывали музыку как трио (но не музыку трио) и были вынуждены изобретать способы создания записей, когда ваш продюсер на всю жизнь застрял в Австралии из-за ограничений на поездки. Kevin Shirley придумал способ соединить континенты и пульты так, чтобы у нас была буквально нулевая задержка. Добавьте к этому Steve'а Mackey'а и Anton'а Fig'а, несколько масок и бранных слов, и у нас получился "New York Record", он же "Time Clocks"».



Сейчас, с ещё более смелой энергией, чем когда-либо прежде, Bonamassa держит в обеих руках власть над своим артистизмом и бизнесом. С 24 альбомами № 1, ежегодными распроданными турами по всему миру и ежегодными круизами под заказ его трудно превзойти. Joe знает себе цену, и, несмотря на свою скромность, планирует продолжать побеждать и превосходить ожидания недоброжелателей. "Time Clocks" также станет первым альбомом Bonamassa, смикшированным с использованием пространственного звука Dolby Atmos и доступным для поклонников на Apple Music. По словам Bob'a Clearmountain'a, «версия Atmos просто захватывает дух».



Выпустив новую музыку, предназначенную для воспроизведения в колонках, Joe с нетерпением ждёт возвращения на сцену. Недавно завершив короткий летний тур по США, он вернётся в осенний сезон с концертами по всей стране, а затем выйдет на морскую сцену в рамках распроданного круиза "Keeping The Blues Alive At Sea VII", который выйдет из Майами, Флорида, в Очо Риос, Ямайка, 21–25 февраля 2022 года на лайнере Norwegian Pearl.

























