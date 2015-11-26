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Joe Bonamassa

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Новое видео JOE BONAMASSA



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"Time Clocks", новое видео группы JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Time Clocks", выход которого запланирован на 29 октября.

«То, что начиналось с намерения записать альбом в составе трио, превратилось, вероятно, в мою самую авантюрную и вовлечённую запись на сегодняшний день», — объясняет автор Bonamassa. Его давний продюсер Kevin Shirley добавляет:

«Я думаю, что Joe Bonamassa записал альбом, который является по настоящему переходным. Из блюзового музыканта он превратился в суперзвезду, и я очень рад быть вместе с ним».

Для сведения эпических треков Joe и Kevin привлекли легендарного Bob'a Clearmountain'a, и он утверждает:

«Это один из лучших альбомов, которые я сводил за последние годы. Joe — не только один из лучших блюзовых и рок-гитаристов нашего времени, он ещё и блестящий автор песен, что впечатляюще проявилось на этой пластинке».

Записанный в Нью-Йорке, альбом вновь открывает для слушателей блестящую игру Bonamassa с проникновенным исполнением песен и непревзойдённым мастерством блюз-рока. В альбоме "Time Clocks" прослеживается постоянная эволюция музыканта, который продолжает двигаться вперёд, сменяя жанры, разрушая стены и бросая вызов трудностям музыкальной индустрии. Он известен как «человек в костюме», любим многими как абсолютный герой гитары, назван критиками «самым выдающимся блюзовым гитаристом в мире» (Guitar World), и теперь этот музыкальный вдохновитель нашёл ещё один источник нового потрясающего мастерства, чтобы поделиться им со своими поклонниками. Как один из самых востребованных туровых актёров современности он прошёл долгий и извилистый путь, но это нелёгкое путешествие превратило его ремесло в золото.

Для записи альбома Bonamassa отправился в студию вместе с продюсером Kevin'ом Shirley, с которым давно сотрудничает, и менеджером / бизнес-партнёром Roy'ем Weisman'ом в качестве исполнительного продюсера. Альбом был записан в Нью-Йорке в Germano Studios/The Hit Factory и сведён Bob'ом Clearmountain'ом (BRUCE SPRINGSTEEN, THE ROLLING STONES, TOTO, BON JOVI). В состав группы входят Steve Mackey (бас), Lachy Doley (фортепиано), Bunna Lawrie (диджериду), Bobby Summerfield (перкуссия) и Антон Fig (ударные и перкуссия) из "Late Night With David Letterman", а также Mahalia Barnes, Juanita Tippins и Prinnie Stevens на бэк-вокале. Фантастическое оформление альбома было создано известным художником-графиком Hugh Syme'ом (RUSH, AEROSMITH, WHITESNAKE). Альбом "Time Clocks" будет доступен на CD, виниле и в цифровом формате и выпущен на собственном рекорд-лейбле музыканта — J&R Adventures.

Вспоминая о записи альбома COVID-19 и его первоначальном замысле, Bonamassa размышляет:

«Двадцать лет назад я записал альбом кавер-версий, который в итоге получил название "Blues Deluxe". Пластинка была записана в студии Bobby Nathan'а на Манхэттене. В ней была запечатлена энергия и цель, которая навсегда осталась со мной как с музыкантом. В то время я жил в Нью-Йорке, и времена были довольно тяжёлые. Моя еженедельная рутина состояла из сессий, выступлений и других предложений, которых было мало. Я был голодным. В прямом и переносном смысле. Музыкальный бизнес жесток, очень жесток. Особенно в те дни, когда крупные лейблы дергали за все ниточки, а в моём случае — наносили удары. Я питался арахисовым маслом, желе и лапшой рамен, купленными в винной лавке на углу 83-й и Колумбус-авеню. На дворе 2019 год, и я снова в Нью-Йорке и снова вдохновлён городом. За прошедшие 20 лет условия моей жизни сильно изменились, но энергия, которая делает Нью-Йорк великим, осталась.

В феврале 2021 года мы оказались в Germano Studios, записывали музыку как трио (но не музыку трио) и были вынуждены изобретать способы создания записей, когда ваш продюсер на всю жизнь застрял в Австралии из-за ограничений на поездки. Kevin Shirley придумал способ соединить континенты и пульты так, чтобы у нас была буквально нулевая задержка. Добавьте к этому Steve'а Mackey'а и Anton'а Fig'а, несколько масок и бранных слов, и у нас получился "New York Record", он же "Time Clocks"».

Сейчас, с ещё более смелой энергией, чем когда-либо прежде, Bonamassa держит в обеих руках власть над своим артистизмом и бизнесом. С 24 альбомами № 1, ежегодными распроданными турами по всему миру и ежегодными круизами под заказ его трудно превзойти. Joe знает себе цену, и, несмотря на свою скромность, планирует продолжать побеждать и превосходить ожидания недоброжелателей. "Time Clocks" также станет первым альбомом Bonamassa, смикшированным с использованием пространственного звука Dolby Atmos и доступным для поклонников на Apple Music. По словам Bob'a Clearmountain'a, «версия Atmos просто захватывает дух».

Выпустив новую музыку, предназначенную для воспроизведения в колонках, Joe с нетерпением ждёт возвращения на сцену. Недавно завершив короткий летний тур по США, он вернётся в осенний сезон с концертами по всей стране, а затем выйдет на морскую сцену в рамках распроданного круиза "Keeping The Blues Alive At Sea VII", который выйдет из Майами, Флорида, в Очо Риос, Ямайка, 21–25 февраля 2022 года на лайнере Norwegian Pearl.

JOE BONAMASSA Releases











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Moomrick


30 сен 2021, 17:22		А где блюз-рок то? Попса, причем самого стандартного пошиба. Скучная и невыразительная. Ничего себе, Бонамасса докатился...


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