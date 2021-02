сегодня



JOE BONAMASSA подверг критике инициативу властей Нью-Йорка



На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Бласио и уполномоченный по делам культуры Гонсало Казальс официально представили программу «Открытая культура», которая позволит открыть до 115 выделенных улиц во всех пяти районах Нью-Йорка, которые будут использоваться для проведения мероприятий по продвижению исполнительского искусства.



В выходные де Блазио опубликовал в Твиттере короткое видео своей утренней пресс-конференции 8 февраля, за которой последовало короткое танцевальное представление, организованное одной из местных организаций. BONAMASSA поделился клипом и добавил от себя следующее сообщение:



«Тот факт, что эти люди не понимают, как это оскорбительно для сотен тысяч преданных своему делу исполнителей и профессионалов, потерявших работу в результате этой пандемии, — это реальный взгляд на то, как они не ценят искусство и рассматривают его как некое "хобби"».



По образцу успешной и ведущей в стране программы «Открытые улицы» в Нью-Йорке «Открытая культура» — это новый тип разрешения, доступный в Разрешительном офисе мэрии по вопросам уличной деятельности (SAPO), позволяющий организовывать билетные представления, репетиции, классы и семинары. Учреждения культуры и искусства, а также развлекательные заведения могут получить разрешение на однодневные социально удалённые представления в более чем 100 местах на улицах во всех пяти районах. После опубликования настоящего проекта руководящих принципов заявки будут открыты для соответствующих организаций 1 марта 2021 года и будут действовать до 31 октября 2021 года. К числу организаций, имеющих право на получение разрешения, относятся:



• учреждения культуры и искусства: Члены Группы учреждений культуры (КГИ); получатели поддержки Фонда развития культуры (ФРОК); получатели поддержки районных советов по искусству в 2019 г. или 2020 г.; или другие группы, имеющие право на получение грантов ФРОК, но не получавшие их ранее;



• Культурные объекты (места проведения представлений): Развлекательные заведения, предназначенные для проведения спектаклей перед живой аудиторией; сюда могут входить концертные залы, театры и другие учреждения.



SAPO будет принимать заявки на основе скользящего графика с 1 марта 2021 года. Полные инструкции можно найти здесь.





The fact that these folks don’t realize how insulting this is to the hundreds of thousands of dedicated performers and professionals put out of work due to this pandemic is a real glimpse into how they do not value the arts and view it as some sort of “hobby”. https://t.co/LcNiGg2d3F — Joe Bonamassa (Official) (@JBONAMASSA) February 16, 2021





