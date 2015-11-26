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JOE BONAMASSA подверг критике инициативу властей Нью-Йорка
На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Бласио и уполномоченный по делам культуры Гонсало Казальс официально представили программу «Открытая культура», которая позволит открыть до 115 выделенных улиц во всех пяти районах Нью-Йорка, которые будут использоваться для проведения мероприятий по продвижению исполнительского искусства.
В выходные де Блазио опубликовал в Твиттере короткое видео своей утренней пресс-конференции 8 февраля, за которой последовало короткое танцевальное представление, организованное одной из местных организаций. BONAMASSA поделился клипом и добавил от себя следующее сообщение:
«Тот факт, что эти люди не понимают, как это оскорбительно для сотен тысяч преданных своему делу исполнителей и профессионалов, потерявших работу в результате этой пандемии, — это реальный взгляд на то, как они не ценят искусство и рассматривают его как некое "хобби"».
По образцу успешной и ведущей в стране программы «Открытые улицы» в Нью-Йорке «Открытая культура» — это новый тип разрешения, доступный в Разрешительном офисе мэрии по вопросам уличной деятельности (SAPO), позволяющий организовывать билетные представления, репетиции, классы и семинары. Учреждения культуры и искусства, а также развлекательные заведения могут получить разрешение на однодневные социально удалённые представления в более чем 100 местах на улицах во всех пяти районах. После опубликования настоящего проекта руководящих принципов заявки будут открыты для соответствующих организаций 1 марта 2021 года и будут действовать до 31 октября 2021 года. К числу организаций, имеющих право на получение разрешения, относятся:
• учреждения культуры и искусства: Члены Группы учреждений культуры (КГИ); получатели поддержки Фонда развития культуры (ФРОК); получатели поддержки районных советов по искусству в 2019 г. или 2020 г.; или другие группы, имеющие право на получение грантов ФРОК, но не получавшие их ранее;
• Культурные объекты (места проведения представлений): Развлекательные заведения, предназначенные для проведения спектаклей перед живой аудиторией; сюда могут входить концертные залы, театры и другие учреждения.
SAPO будет принимать заявки на основе скользящего графика с 1 марта 2021 года. Полные инструкции можно найти здесь.
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