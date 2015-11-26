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Joe Bonamassa

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18 фев 2021 : 		 JOE BONAMASSA подверг критике инициативу властей Нью-Йорка

31 дек 2020 : 		 JOE BONAMASSA надеется на возвращение концертов

28 дек 2020 : 		 Камера JOE BONAMASSA сняла взрыв

25 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о JOE BONAMASSA выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым

27 окт 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

13 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA представляет "Black Beauty"

30 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов

18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

17 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию

15 авг 2020 : 		 JOE BONAMASSA даст концерт осенью

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

30 июн 2020 : 		 JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

20 май 2020 : 		 JOE BONAMASSA критикует драконовские меры по ношению масок

14 май 2020 : 		 Volkswagen будет спонсором стрима JOE BONAMASSA

29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

28 июн 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза JOE BONAMASSA

9 мар 2018 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной
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JOE BONAMASSA подверг критике инициативу властей Нью-Йорка



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На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Бласио и уполномоченный по делам культуры Гонсало Казальс официально представили программу «Открытая культура», которая позволит открыть до 115 выделенных улиц во всех пяти районах Нью-Йорка, которые будут использоваться для проведения мероприятий по продвижению исполнительского искусства.

В выходные де Блазио опубликовал в Твиттере короткое видео своей утренней пресс-конференции 8 февраля, за которой последовало короткое танцевальное представление, организованное одной из местных организаций. BONAMASSA поделился клипом и добавил от себя следующее сообщение:

«Тот факт, что эти люди не понимают, как это оскорбительно для сотен тысяч преданных своему делу исполнителей и профессионалов, потерявших работу в результате этой пандемии, — это реальный взгляд на то, как они не ценят искусство и рассматривают его как некое "хобби"».

По образцу успешной и ведущей в стране программы «Открытые улицы» в Нью-Йорке «Открытая культура» — это новый тип разрешения, доступный в Разрешительном офисе мэрии по вопросам уличной деятельности (SAPO), позволяющий организовывать билетные представления, репетиции, классы и семинары. Учреждения культуры и искусства, а также развлекательные заведения могут получить разрешение на однодневные социально удалённые представления в более чем 100 местах на улицах во всех пяти районах. После опубликования настоящего проекта руководящих принципов заявки будут открыты для соответствующих организаций 1 марта 2021 года и будут действовать до 31 октября 2021 года. К числу организаций, имеющих право на получение разрешения, относятся:

• учреждения культуры и искусства: Члены Группы учреждений культуры (КГИ); получатели поддержки Фонда развития культуры (ФРОК); получатели поддержки районных советов по искусству в 2019 г. или 2020 г.; или другие группы, имеющие право на получение грантов ФРОК, но не получавшие их ранее;

• Культурные объекты (места проведения представлений): Развлекательные заведения, предназначенные для проведения спектаклей перед живой аудиторией; сюда могут входить концертные залы, театры и другие учреждения.

SAPO будет принимать заявки на основе скользящего графика с 1 марта 2021 года. Полные инструкции можно найти здесь.

JOE BONAMASSA Blasts New York City




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