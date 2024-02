сегодня



Фрагмент нового релиза JOE BONAMASSA



17 мая JOE BONAMASSA на J&R Adventures на CD/DVD, CD/BR, 2LP Vinyl (180-gram) и в цифровом варианте выпустит новый концертный релиз Live At The Hollywood Bowl With Orchestra, запись которого проходила в августе 2023 года с оркестром из 40 музыкантов. Фрагмент из этого релиза, “Twenty-Four Hour Blues”, доступен ниже.



«Лишь немногие концерты отражают мой путь в музыке лучше, чем Hollywood Bowl. Я переехал в Лос-Анджелес в 2003 году в поисках возможностей и более дешевой аренды, чем в Нью-Йорке. На моем первом концерте в The Mint присутствовали 5 моих друзей, и это все. С тех пор мы много раз играли в Greek Theatre, но Bowl всегда был мечтой. Оркестр и масштаб мероприятия, а также место проведения — это то, что я никогда не забуду. Я так благодарен, что мы запечатлели это особенное событие в моей жизни!»



CD:



When One Door Opens Overture

Curtain Call

Self-Inflicted Wounds

No Good Place For The Lonely

Ball Peen Hammer

The Last Matador Of Bayonne

Prisoner

If Heartaches Were Nickels

The Ballad Of John Henry

Twenty-Four Hour Blues

Sloe Gin



Blu-ray:



Running (Intro)

When One Door Opens Overture

Curtain Call

Self-Inflicted Wounds

No Good Place For The Lonely

Ball Peen Hammer

The Last Matador Of Bayonne

Prisoner

If Heartaches Were Nickels

The Ballad Of John Henry

Twenty-Four Hour Blues

Sloe Gin

Grecian Urn (Credits)







