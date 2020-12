сегодня



Камера JOE BONAMASSA сняла взрыв



JOE BONAMASSA поделился небольшим видео, снятым камерой наблюдения в его квартире в Нэшвилле, которая запечатлела рождественский взрыв к городе:



«Сообщение любви и поддержки моим друзьям в Нэшвилле на Рождество. Это сняла моя камера наблюдения за три квартала от моего дома — взрыв в 6.30 утра»



Власти идентифицировали 63-летнего Энтони Куинна Уорнера как Нэшвилльского подрывника, после того как его ДНК совпала с останками, найденными на месте взрыва.



"Он присутствовал, когда взорвалась бомба, и он погиб во время взрыва", — сообщил журналистам Дон Кокран, прокурор США по Среднему округу Теннесси.



Шеф полиции Нэшвилла Джон Дрейк добавил: "Я не могу по-настоящему описать всю тяжелую работу, которая была проделана в этом расследовании после взрыва в пятницу. Нэшвилл признан безопасным".



Как сообщается, Уорнер, самозанятый компьютерный гуру, сделал предупреждение об эвакуации до того, как бомба взорвалась на Второй Авеню.



"Эвакуируйтесь сейчас", предупредил оцифрованный женский голос из фургона. "Существует бомба. Бомба находится в этом транспортном средстве и взорвется".





A message of love and support to my friends and family in Nashville on this Christmas Day. This was taken by my security cameras three blocks away from the bombing at 6:30am central time this morning. pic.twitter.com/zhaIApW9Gr — Joe Bonamassa (Official) (@JBONAMASSA) December 25, 2020





