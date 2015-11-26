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Joe Bonamassa

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18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

17 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию

15 авг 2020 : 		 JOE BONAMASSA даст концерт осенью

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

30 июн 2020 : 		 JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

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14 май 2020 : 		 Volkswagen будет спонсором стрима JOE BONAMASSA

29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

28 июн 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза JOE BONAMASSA

9 мар 2018 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной

14 июн 2017 : 		 Фрагменты нового DVD JOE BONAMASSA

31 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA
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Камера JOE BONAMASSA сняла взрыв



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JOE BONAMASSA поделился небольшим видео, снятым камерой наблюдения в его квартире в Нэшвилле, которая запечатлела рождественский взрыв к городе:

«Сообщение любви и поддержки моим друзьям в Нэшвилле на Рождество. Это сняла моя камера наблюдения за три квартала от моего дома — взрыв в 6.30 утра»

Власти идентифицировали 63-летнего Энтони Куинна Уорнера как Нэшвилльского подрывника, после того как его ДНК совпала с останками, найденными на месте взрыва.

"Он присутствовал, когда взорвалась бомба, и он погиб во время взрыва", — сообщил журналистам Дон Кокран, прокурор США по Среднему округу Теннесси.

Шеф полиции Нэшвилла Джон Дрейк добавил: "Я не могу по-настоящему описать всю тяжелую работу, которая была проделана в этом расследовании после взрыва в пятницу. Нэшвилл признан безопасным".

Как сообщается, Уорнер, самозанятый компьютерный гуру, сделал предупреждение об эвакуации до того, как бомба взорвалась на Второй Авеню.

"Эвакуируйтесь сейчас", предупредил оцифрованный женский голос из фургона. "Существует бомба. Бомба находится в этом транспортном средстве и взорвется".

JOE BONAMASSA Shares Security Camera Video From His Nashville Apartment Capturing Christmas Day Explosion




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