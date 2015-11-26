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Камера JOE BONAMASSA сняла взрыв
JOE BONAMASSA поделился небольшим видео, снятым камерой наблюдения в его квартире в Нэшвилле, которая запечатлела рождественский взрыв к городе:
«Сообщение любви и поддержки моим друзьям в Нэшвилле на Рождество. Это сняла моя камера наблюдения за три квартала от моего дома — взрыв в 6.30 утра»
Власти идентифицировали 63-летнего Энтони Куинна Уорнера как Нэшвилльского подрывника, после того как его ДНК совпала с останками, найденными на месте взрыва.
"Он присутствовал, когда взорвалась бомба, и он погиб во время взрыва", — сообщил журналистам Дон Кокран, прокурор США по Среднему округу Теннесси.
Шеф полиции Нэшвилла Джон Дрейк добавил: "Я не могу по-настоящему описать всю тяжелую работу, которая была проделана в этом расследовании после взрыва в пятницу. Нэшвилл признан безопасным".
Как сообщается, Уорнер, самозанятый компьютерный гуру, сделал предупреждение об эвакуации до того, как бомба взорвалась на Второй Авеню.
"Эвакуируйтесь сейчас", предупредил оцифрованный женский голос из фургона. "Существует бомба. Бомба находится в этом транспортном средстве и взорвется".
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