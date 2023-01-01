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Joe Bonamassa

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Новое видео JOE BONAMASSA



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"I Want To Shout About It", новое видео JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году на J&R Adventures/ Продюсировал трек друг музыканта, Josh Smith, который сказал по поводу этой композиции:

«"Shout About It" — это песня великих RONNIE EARL AND THE BROADCASTERS с вокалом Darrel Nullisch. Это трудная и непростая песня для исполнения, и Joe реально поднажал и справился с ней. Она по-настоящему зажигательная, песня для вечеринок. В последнее время Joe исполняет ее вживую, и публике она очень нравится!»




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