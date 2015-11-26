JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

Седьмого августа JOE BONAMASSA выпустит юбилейную версию дебютного альбома "A New Day Yesterday", для которой полностью был перезаписан вокал, а пересведение и ремастеринг проводил Kevin Shirley.
«Причиной, по которой мы вернулись и пересвели его, перезаписали вокал на основе мастер-лент была то, что я никогда не чувствовал, что заслуживаю такого парня, как Tom Dowd, чтобы продюсировать мой первый альбом. Я был младенцем до того, как стал артистом. Тоm увидел маленький камешек в ручье, который смог измениться и в конце концов превратиться в самородок золота, назовём это так; у него было видение относительно меня, чего я не понимал. Я ценю это и хочу отдать ему должное как человеку, который наставлял меня в то время. Надеюсь, вам понравится.
Tom Dowd был мастером во всем, над чем он работал. Не было второго шанса, не было никакого компромисса по качеству абсолютизма и результатов. Я сам не был достаточно развит как музыкант, чтобы подняться до его уровня. Я, конечно, отдал все свои силы и вырос по этому случаю на кривой в того музыканта, которым я являюсь сегодня, в музыканта, которого Tom всегда знал и ощущал, того, кто был внутри моей души. Я решил обратиться за помощью к другому продюсеру и наставнику, который существенно повлиял на мою жизнь как в личном, так и в профессиональном плане, мистеру Kevin’у Shirley, чтобы он помог мне пересвести и переписать вокал, и наконец отдать должное Тоm'y, к чему я так стремился, когда он был жив. Мне очень повезло, что я был окружен двумя лучшими из самых блестящих звукозаписывающих продюсеров, с которыми можно только мечтать работать. Мы включили несколько сырых демо и записей, которые я cделал в 75 Campbell Ave, когда был еще подростком, а также альтернативные версии песен, с которыми вы знакомы, отчасти потому, что некоторые из мастер-лент были утеряны. Да, я сказал "ленты". Я никогда не забуду, как мне повезло, что благодаря вашей поддержке я продолжаю работать вот уже как 20 лет. Наслаждайтесь путешествием по дорожке памяти... Я знаю, я это уже испытал».
Shirley добавляет: «С течением времени вокальный стиль Joe сильно изменился. Он вырос из юношеского крика в очень зрелоe и душевное пение. С самого начала наших рабочих отношений Joe упоминал, что он очень хотел бы попробовать еще один раз записать вокал для дебютного альбом и спрашивал, если он это сделает, соглашусь ли я на то, чтобы заняться пересведением этого альбома, и...»
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