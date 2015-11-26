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Joe Bonamassa

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29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

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5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

28 июн 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза JOE BONAMASSA

9 мар 2018 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной

14 июн 2017 : 		 Фрагменты нового DVD JOE BONAMASSA

31 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

13 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

19 апр 2017 : 		 Акустический концертник JOE BONAMASSA увидит свет в июне

31 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

3 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

21 фев 2016 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 янв 2016 : 		 Новый альбом JOE BONAMASSA выйдет в марте

5 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

9 фев 2015 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

8 фев 2015 : 		 JOE BONAMASSA воздал должное Мадди Уотерсу и Хаулин Вульфу

26 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома JOE BONAMASSA
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|||| 30 июн 2020

JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома



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Седьмого августа JOE BONAMASSA выпустит юбилейную версию дебютного альбома "A New Day Yesterday", для которой полностью был перезаписан вокал, а пересведение и ремастеринг проводил Kevin Shirley.

«Причиной, по которой мы вернулись и пересвели его, перезаписали вокал на основе мастер-лент была то, что я никогда не чувствовал, что заслуживаю такого парня, как Tom Dowd, чтобы продюсировать мой первый альбом. Я был младенцем до того, как стал артистом. Тоm увидел маленький камешек в ручье, который смог измениться и в конце концов превратиться в самородок золота, назовём это так; у него было видение относительно меня, чего я не понимал. Я ценю это и хочу отдать ему должное как человеку, который наставлял меня в то время. Надеюсь, вам понравится.

Tom Dowd был мастером во всем, над чем он работал. Не было второго шанса, не было никакого компромисса по качеству абсолютизма и результатов. Я сам не был достаточно развит как музыкант, чтобы подняться до его уровня. Я, конечно, отдал все свои силы и вырос по этому случаю на кривой в того музыканта, которым я являюсь сегодня, в музыканта, которого Tom всегда знал и ощущал, того, кто был внутри моей души. Я решил обратиться за помощью к другому продюсеру и наставнику, который существенно повлиял на мою жизнь как в личном, так и в профессиональном плане, мистеру Kevin’у Shirley, чтобы он помог мне пересвести и переписать вокал, и наконец отдать должное Тоm'y, к чему я так стремился, когда он был жив. Мне очень повезло, что я был окружен двумя лучшими из самых блестящих звукозаписывающих продюсеров, с которыми можно только мечтать работать. Мы включили несколько сырых демо и записей, которые я cделал в 75 Campbell Ave, когда был еще подростком, а также альтернативные версии песен, с которыми вы знакомы, отчасти потому, что некоторые из мастер-лент были утеряны. Да, я сказал "ленты". Я никогда не забуду, как мне повезло, что благодаря вашей поддержке я продолжаю работать вот уже как 20 лет. Наслаждайтесь путешествием по дорожке памяти... Я знаю, я это уже испытал».

Shirley добавляет: «С течением времени вокальный стиль Joe сильно изменился. Он вырос из юношеского крика в очень зрелоe и душевное пение. С самого начала наших рабочих отношений Joe упоминал, что он очень хотел бы попробовать еще один раз записать вокал для дебютного альбом и спрашивал, если он это сделает, соглашусь ли я на то, чтобы заняться пересведением этого альбома, и...»

Трек-лист:

01. Cradle Rock

02. Walk In My Shadows

03. A New Day Yesterday

04. I Know Where I Belong

05. Miss You, Hate You

06. Nuthin' I Wouldn't Do (For A Woman Like You)

07. Colour And Shape

08. Headaches And Heartbreaks (remixing)

09. Troubled Waiting

10. If Heartaches Were Nickels (remixing)

11. Current Situation

12. Don't Burn Down That Bridge

Bonus tracks:

13. Hey Mona

14. I Want You

15. Line Of Denial

JOE BONAMASSA Celebrates 20th Anniversary Of








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