30 июн 2020



JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома



Седьмого августа JOE BONAMASSA выпустит юбилейную версию дебютного альбома "A New Day Yesterday", для которой полностью был перезаписан вокал, а пересведение и ремастеринг проводил Kevin Shirley.



«Причиной, по которой мы вернулись и пересвели его, перезаписали вокал на основе мастер-лент была то, что я никогда не чувствовал, что заслуживаю такого парня, как Tom Dowd, чтобы продюсировать мой первый альбом. Я был младенцем до того, как стал артистом. Тоm увидел маленький камешек в ручье, который смог измениться и в конце концов превратиться в самородок золота, назовём это так; у него было видение относительно меня, чего я не понимал. Я ценю это и хочу отдать ему должное как человеку, который наставлял меня в то время. Надеюсь, вам понравится.



Tom Dowd был мастером во всем, над чем он работал. Не было второго шанса, не было никакого компромисса по качеству абсолютизма и результатов. Я сам не был достаточно развит как музыкант, чтобы подняться до его уровня. Я, конечно, отдал все свои силы и вырос по этому случаю на кривой в того музыканта, которым я являюсь сегодня, в музыканта, которого Tom всегда знал и ощущал, того, кто был внутри моей души. Я решил обратиться за помощью к другому продюсеру и наставнику, который существенно повлиял на мою жизнь как в личном, так и в профессиональном плане, мистеру Kevin’у Shirley, чтобы он помог мне пересвести и переписать вокал, и наконец отдать должное Тоm'y, к чему я так стремился, когда он был жив. Мне очень повезло, что я был окружен двумя лучшими из самых блестящих звукозаписывающих продюсеров, с которыми можно только мечтать работать. Мы включили несколько сырых демо и записей, которые я cделал в 75 Campbell Ave, когда был еще подростком, а также альтернативные версии песен, с которыми вы знакомы, отчасти потому, что некоторые из мастер-лент были утеряны. Да, я сказал "ленты". Я никогда не забуду, как мне повезло, что благодаря вашей поддержке я продолжаю работать вот уже как 20 лет. Наслаждайтесь путешествием по дорожке памяти... Я знаю, я это уже испытал».



Shirley добавляет: «С течением времени вокальный стиль Joe сильно изменился. Он вырос из юношеского крика в очень зрелоe и душевное пение. С самого начала наших рабочих отношений Joe упоминал, что он очень хотел бы попробовать еще один раз записать вокал для дебютного альбом и спрашивал, если он это сделает, соглашусь ли я на то, чтобы заняться пересведением этого альбома, и...»



Трек-лист:



01. Cradle Rock



02. Walk In My Shadows



03. A New Day Yesterday



04. I Know Where I Belong



05. Miss You, Hate You



06. Nuthin' I Wouldn't Do (For A Woman Like You)



07. Colour And Shape



08. Headaches And Heartbreaks (remixing)



09. Troubled Waiting



10. If Heartaches Were Nickels (remixing)



11. Current Situation



12. Don't Burn Down That Bridge



Bonus tracks:



13. Hey Mona



14. I Want You



15. Line Of Denial



















