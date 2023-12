сегодня



Рождественский альбом JOE BONAMASSA



JOE BONAMASSA выпустил в цифровом варианте компиляцию Merry Christmas, Baby, доступную для свободного скачивания:



"Merry Christmas, Baby" – Alternate Take (New Track)

"Christmas Boogie (One Little Kiss)"

"God Rest Ye Merry, Gentlemen" - Irish Rendition (New Track)

"Lonesome Christmas"

"O Holy Night" - Orchestra Rendition (New Track)

"Hello Christmas" (Dion feat. Amy Grant)

"Santa Claus Is Back In Town"

"Bring Back My Cadillac"

"Christmas Date Blues"

"God Rest Ye Merry, Gentlemen"

"You Know It’s Christmas" (Dion feat. Joe Bonamassa)

"O Holy Night"

"Christmas Comes But Once A Year"

"Merry Christmas, Baby"







