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Документальный фильм о JOE BONAMASSA выйдет зимой



Восьмого декабря в варианте «видео по запросу» будет доступен документальный фильм JOE BONAMASSA "Guitar Man" — он рассказывает о невероятном росте блюз-рокера, чья напряжённая работа и решимость сделали его одним из самых успешных на сегодняшний день блюзовых артистов. В его активе больше всего альбомов, занявших в чартах первое место за всю историю блюза, и в фильме показана невероятная карьера, его замечательные музыкальные достижения и новаторский стиль. В фильм вошли интервью и живые концертные съёмки, на которых запечатлены одни из самых известных музыкальных имён — просто откиньтесь в кресле и насладитесь захватывающим саундтреком его феноменальной жизни.













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