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Joe Bonamassa

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25 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о JOE BONAMASSA выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 JOE BONAMASSA в 24-й раз стал первым

27 окт 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

13 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA представляет "Black Beauty"

30 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA продал на шоу 17 000 билетов

18 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA играет на своем первом Фендере

17 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA — о реакции на пандемию

15 авг 2020 : 		 JOE BONAMASSA даст концерт осенью

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

30 июн 2020 : 		 JOE BONAMASSA отметит юбилей первого альбома

20 май 2020 : 		 JOE BONAMASSA критикует драконовские меры по ношению масок

14 май 2020 : 		 Volkswagen будет спонсором стрима JOE BONAMASSA

29 апр 2020 : 		 JOE BONAMASSA поможет музыкантам

20 апр 2020 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

5 мар 2020 : 		 JOE BONAMASSA в THE SLEEP EAZYS

29 авг 2019 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JOE BONAMASSA

18 мар 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в отношении JOE BONAMASSA: «Хватит вести себя как обиженка»

28 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

9 авг 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

28 июн 2018 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

25 апр 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза JOE BONAMASSA

9 мар 2018 : 		 Концертный релиз JOE BONAMASSA выйдет весной

14 июн 2017 : 		 Фрагменты нового DVD JOE BONAMASSA

31 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

13 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA
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Документальный фильм о JOE BONAMASSA выйдет зимой



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Восьмого декабря в варианте «видео по запросу» будет доступен документальный фильм JOE BONAMASSA "Guitar Man" — он рассказывает о невероятном росте блюз-рокера, чья напряжённая работа и решимость сделали его одним из самых успешных на сегодняшний день блюзовых артистов. В его активе больше всего альбомов, занявших в чартах первое место за всю историю блюза, и в фильме показана невероятная карьера, его замечательные музыкальные достижения и новаторский стиль. В фильм вошли интервью и живые концертные съёмки, на которых запечатлены одни из самых известных музыкальных имён — просто откиньтесь в кресле и насладитесь захватывающим саундтреком его феноменальной жизни.

JOE BONAMASSA Documentary





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